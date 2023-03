Streik-Chaos in München: ÖPNV und Abfallbetrieb lahmgelegt - alle Infos hier im Ticker

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

In vielen bayerischen Städten wird der ÖPNV-Streik, zu dem Verdi aufruft, Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahmlegen. © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

München wird lahmgelegt: Ein Verdi-Streik wird über zwei Tage weite Teile des öffentlichen Lebens lahmlegen, betroffen sind der ÖPNV und die AWB.

Chaos in München: Warnstreiks im öffentlichen Dienst legen weite Teile des öffentlichen Lebens lahm.

Betroffen sind weite Teile des ÖPNV, sowie die Abfallwirtschaft.

Alle News und Entwicklungen finden Sie hier im Ticker.

München - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden weite Teile des Lebens in München ab Donnerstag, 2. März, bis Freitag, 3. März, lahmlegen. Im Vergleich zu anderen Städten in Bayern soll in der Landeshauptstadt der Streik über zwei volle Tage andauern. Betroffen ist der ÖPNV, wo U-Bahnen und Straßenbahnen den Betrieb einstellen werden. Die S-Bahn sei nicht betroffen, auch Teile der Busse werden wohl fahren.

Streik-Chaos in München: ÖPNV und Abfallbetrieb lahmgelegt - alle Infos hier im Ticker

Die MVG reagierte auf die Verdi-Ankündigung bereits: Man erwarte „erhebliche Einschränkungen bei U-Bahn, Tram und Bus“, hieß es. Ein geregelter Betrieb werde erst wieder am Samstag möglich sein. Man plane aber, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechtzuerhalten. In München werden am Donnerstag und Freitag auch die Abfallwirtschaftsbetriebe betroffen sein. Voraussichtlich würden die Restmülltonnen, Papier- und Biotonnen nicht geleert, hieß es von der Gewerkschaft. Auf den Wertstoffhöfen könne Sperr- und Sondermüll nicht abgegeben werden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Streik in München: Auch Wertstoffhöfe betroffen - Alle News im Ticker

Möglicherweise wird die Aktion auf den Wertstoffhöfen auch am Samstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert für Beschäftigte unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt für Beschäftige im öffentlichen Dienst; bislang konnte mit der Arbeitgeberseite noch keine Einigung erzielt werden. Den Warnstreik am Donnerstag und Freitag hatte Verdi gemeinsam mit Klimaaktivisten von Fridays for Future angekündigt, die Organisation ruft für Freitag zu einem globalen Klimastreik auf.

Alle News, Infos und Entwicklungen rund um den Streik in München finden Sie immer aktuell hier im Text.