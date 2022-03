Testament gefälscht? Münchner kämpft für seine Familie um 250.000 Euro - „Es geht ums Prinzip“

Von: Andreas Thieme

Andreas Lederhofer kämpft um das Erbe seiner Familie © Sigi Jantz

Es geht um ein dubioses Testament und um 250.000 Euro: In der Familie von Andreas Lederhofer aus München ist ein Krimi um das Testament der Großmutter ausgebrochen. Die hatte ihren Nachlass eigentlich den Enkeln vermacht - doch plötzlich erhielt der Vater alles, der die Familie längst verlassen hatte. Ging es mit rechten Dingen zu?

München - Zehn Jahre lang kümmerte sich der Enkel um seine betagte Großmutter - zu ihrem Sohn hatte sie keinen Kontakt. Doch als es um das Erbe ging, nahm der Sohn plötzlich wieder Kontakt zu seiner Mutter auf - und sicherte sich den Nachlass in Höhe von 250.000 Euro.

Es sind Fälle wie diese, die das Erbrecht so komplex machen - Andreas Lederhofer (37) aus München* hat es selbst erlebt, er ist der Enkel im geschilderten Fall und sagt: „Die ganze Familie war überrascht, als mein Vater Alleinerbe wurde. Wir haben das erst bei der Testamentseröffnung erfahren.“ Denn der Vater hatte die Familie schon vor Jahren verlassen. Per Testament hatte die Oma eigentlich festgelegt, dass Lederhofer erben soll, gemeinsam mit seiner Schwester und Tante.

Zu dritt hatten sie sich liebevoll um die Oma gekümmert und Hilfe organisiert, als sie sich seit Januar 2020 nicht mehr selbst versorgen konnte. „Leider hatte sie mit über 90 Jahren dann extrem abgebaut“, erzählt Andreas Lederhofer. „Sie wusste nicht mehr, wer von uns mit wem verheiratet ist.“ Ein Neurologe hatte Mitte 2020 einen Test mit der Seniorin gemacht. „Da konnte sie schon kein Ziffernblatt mehr aufzeichnen.“ Diagnose: eine fortschreitende Demenz. Entsprechend stellte der Neurologe auch fest, dass die Seniorin nur noch beschränkt testierfähig ist.

Erbstreit in München: Hat der Vater die Demenz der Oma ausgenutzt, um an ihr Erbe zu gelangen?

Der Verdacht der Familie: Diesen Zustand hatte der Vater ausgenutzt - und heimlich wieder Kontakt zu seiner Mutter aufgenommen. Denn für den Vater und dessen neue Frau hatte die Oma - unbemerkt für die Familie - im Mai 2020 noch Vollmachten ausgestellt. Anderthalb Jahre später verstarb sie. Seither schwelt der Streit um das Testament: Ist die Änderung zugunsten des Vaters gültig? Das muss das Nachlassgericht nun entscheiden. „Natürlich kämpfen wir um das Erbe“, so Lederhofer. „Aber uns geht es gar nicht ums Geld, sondern ums Prinzip.“

Rechtlich liegt der Fokus vor allem darauf, ob die Seniorin noch testierfähig war. „Dass sie meinen Vater bewusst als Alleinerben ausgewählt hat, können wir uns nicht vorstellen“, sagt Lederhofer, der Anwalt Prof. Wolfgang Böh mit dem Fall beauftragt hat. Der sagt: „Es wird sich die Frage stellen, ob die Testamente mit Blick auf eine Testierungsfähigkeit der Erblasserperson unwirksam sind.“ Rechtlich greift Paragraf 2229 Abs. 4 BGB. „Die Aufgabe wird sein, mithilfe von medizinischen Informationen den Gesundheitszustand der Erblasserperson gutachterlich prüfen zu lassen.“

Professor Wolfgang Böh ist Experte für Erbrecht © privat

Es gehe in Stufe 1 um eine psychiatrische Grunderkrankung (hier Demenz) und auf der Stufe 2 um dieFrage, „obdiese Grunderkrankung dazu geführt hat, dass die Erblasserperson ihren Willen nicht mehr frei bilden konnte. Wird dies gutachterlich bejaht, dann sind die Testamente unwirksam.“ Das gelte auch für ein notarielles Testament, „da der Notar als medizinischer Laie nicht in der Lage ist, den Gesundheitszustand der Erblasserperson zu beurteilen. In beiden Fällen werden wir die Verfahren vor dem Nachlassgericht führen.“ *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

