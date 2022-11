Nächste Eskalationsstufe: Vollgelaufene Keller aus der Genter Straße jetzt Thema im Landtag

Von: Phillip Plesch

Anwohnerin Franziska von Gagern in einem der vollgelaufenen Keller. © SIGI JANTZ

Die vollgelaufenen Keller in der Genter Straße sind seit Jahren Thema. Nun wird es auch im bayerischen Landtag behandelt. Damit endlich etwas passiert.

Das Drama nimmt kein Ende. In der Genter Straße und in der Osterwaldstraße (Schwabing) steht in rund 40 Häusern immer noch Wasser im Keller. Und das mittlerweile seit Jahren! Genausolang kämpfen Anwohner für eine Lösung. Nun kommt erneut Bewegung in das Thema.

Denn am Mittwoch wird die Petition der Anwohner im Plenum des bayerischen Landtags behandelt. Auch Alt-OB Christian Ude hat sich mittlerweile eingeschaltet. Es herrscht allgemeine Fassungslosigkeit. Das Wasser drückt ununterbrochen in die Häuser. Hinzu kommt, dass es sich dabei zum Teil um denkmalgeschützte Gebäude handelt.

Wasserwirtschaftsamt bestätigt Verdacht der Anwohner

Als Problem haben Bewohner und Rechtsanwalt Benno Ziegler einen Regenauslass-Kanal ausgemacht. Der wurde 1987 - also nach den Wohnungen - gebaut. Nachdem 2020 weitere Kanäle verdichtet wurden, staut sich dort das Grundwasser und drückt in die Keller. Bezeichnend dafür ist, dass die Keller nördlich des Kanals trocken sind, obwohl sie 25 Zentimeter tiefer liegen als im Süden. Denn das Grundwasser fließt von Südwest nach Nordost. „Mittlerweile gibt es ein Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes, das die Ursächlichkeit des Kanals für den Aufstau bestätigt“, teilen die Anwohner mit. „Dennoch weigert sich die Stadt weiterhin, Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen zu ergreifen.“

Immerhin habe der Umweltausschuss am 13. Oktober zum wiederholten Mal den Berücksichtigungsbeschluss der Petition einstimmig bekräftigt und die Petition einstimmig an das Plenum verwiesen, um damit den maximalen Druck auf das Umweltministerium und die Regierung von Oberbayern auszuüben. Das sei ein äußerst seltener Vorgang. Ob das den Anwohnern in Schwabing endlich Hilfe bringt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.