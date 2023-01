Sauer, weil Stadtwerke angeblich nichts unternehmen: Mann verursacht Stromausfall – und Chaos im Viertel

Von: Andreas Thieme

Teilen

Strom.JPG © SIGI JANTZ

Holger B. (48) muss sich seit heute vor Gericht verantworten, weil er einen Stromausfall verursacht hat: Weil er sauer auf die Stadtwerke war, zerstörte er einen Verteilerkasten - und sorgte damit für einen Blackout in Bogenhausen.

München - Kein Strom mehr über mehrere Tage: Davor fürchten sich viele Münchner und haben dabei sicher auch die Warnungen des Bundesamtes für Katastrophenschutz im Sinn - denn die Experten empfehlen, Lebensmittel und Batterien zu horten für den Fall, dass diesen Winter der Strom länger ausfällt. Die Sorge vor dem Blackout - sie ist aber nicht allein durch Krieg und Energiekrise begründet. Denn ein Fall aus Bogenhausen zeigt, wie anfällig die Stromleitungen tatsächlich sind.

Vor Gericht steht seit Montag der arbeitslose Holger B. (48). Er hatte im August 2020 einen Stromverteilerkasten in der Nettelbeckstrasse mit einer Zange geöffnet und dann die Sicherungsblöcke entfernt, die er einfach vor dem Verteilerkasten liegen ließ. Die Folge: Ein Mega-Blackout in Bogenhausen und Zamdorf. Erst nach einer Stunde konnte der Stromausfall behoben werden, für den sich Holger B. jetzt verantworten muss.

Blackout in München verursacht: Mann war sauer auf die Stadtwerke

Er sagt: „Es gab immer eine Überspannung in meinem Viertel, die dazu geführt hat, dass mir mehrere Haushaltsgeräte kaputtgegangen sind.“ Aus Wut darüber, dass die Stadtwerke angeblich nichts unternommen haben, schritt er selbst zur Tat - und beschädigte mutwillig den Verteilerkasten, wie er am Montag reumütig gestand. Laut Staatsanwaltschaft verursachte der 48-Jährige dadurch allein an der Technik rund 7000 Euro Schaden - und sorgte in seinem Viertel für kurzzeitiges Chaos.

Laut Anklage hatte Holger B. die Versorgung der Bevölkerung gefährdet. Darauf stehen mindestens sechs Monate Haft - in schweren Fällen sogar bis zu zehn Jahre. Etwa, wenn über mehrere Tage der Strom ausfallen würde durch einen gezielten Angriff. Am Dienstag schon will Richter Gilbert Wolf das Urteil fällen.