Sturm-Bilanz: So tobte die rasende Roxana durch München

Von: Leoni Billina, Phillip Plesch

Sturmtief Roxana ließ dunkle Wolken über München aufziehen. © Annette Reuther/dpa

In der Nacht zu Montag (7. Februar) fegt ein heftiger Sturm durch München und das Umland. Polizei und Feuerwehr sind im Dauereinsatz. Und ziehen nun ein Fazit.

München – Was war das für eine unruhige Nacht? Ein heftiges Sturmtief hat München* am Sonntag (6. Februar) ziemlich durchgerüttelt. Die rasende Roxana pfiff mit Böen von knapp 100 Kilometern pro Stunde durch die Straßen*, warf Verkehrsschilder um, schleuderte Äste durch die Gegend und ließ Bäume umkippen.

Die gute Nachricht vorneweg: Menschen sind nicht verletzt worden, teilt die Polizei* mit. Die Beamten hatten trotzdem einiges zu tun. Wegen des Sturms habe es in der Nacht von Sonntag (6. Februar) auf Montag (7. Februar) knapp 150 Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Meistens wurden die Beamten alarmiert, weil Bauzäune umgekippt waren oder Bauschutt auf die Straßen geweht wurde.

München: Sturm Roxana sorgt für Feuerwehr-Dauereinsatz

Auch die Feuerwehrler hatten viel zu tun - sie verzeichneten in der Nacht auf Montag (7. Februar) 87 Einsätze, vor allem an Baustellen. Besonders wichtig: Kräne kontrollieren! „Da einige nicht windfrei gestellt waren, mussten die Betreiber kontaktiert werden, um die Kräne so zu entriegeln, dass sie sich mit dem Wind drehen konnten“, berichtete die Feuerwehr*.

In Obermenzing* stürzte ein Baum gegen die Fassade eines Gebäudes, in der Schleißheimer Straße musste die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr einen umgeknickten Kamin sichern. Auf den Hauptstrecken des Bahnverkehrs kam es nicht zu Beeinträchtigungen, anderswo aber schon - teilweise noch gestern in der Früh. Die Strecke der S2 musste sogar länger gesperrt werden: Bei Dachau war die Mauer eines Grundstücks neben den Gleisen umgestürzt.

München: Sturm Roxana wütet in Stadt und Umland – Meteorologe spricht von Normalität

„Der Sturm war absehbar“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Was wir in München zu spüren bekommen haben, waren die Ausläufer eines Sturmtiefs über Skandinavien. „Besonders heftig war es, als die Kaltfront vorbeigezogen ist“, erklärt Jung. Auch am Flughafen blies der Wind ordentlich.

Solche Winterstürme seien normal, sagt der Meteorologe. Es handle sich um eine klassische Westwetterlage mit Tiefs über dem Atlantik. In den kommenden Tagen macht der Wind Pause, nächste Woche könnte es wieder abgehen. Winterlich wird's zunächst aber nicht.