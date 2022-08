Klimaaktivisten manipulieren Luxus-SUV in München - „Ressourcen verschlingende Dreckschleudern“

Von: Phillip Plesch

Diese Aufnahme schickten die Aktivisten nach der Tat: Ein Unbekannter drapiert den Sicherheitshinweis an der Windschutzscheibe. © FKN

Klimaaktivisten bereiten 50 Fahrzeughaltern in München eine böse Überraschung und lassen die Luft aus den Reifen vermeintlicher Luxuskarossen. Was dahintersteckt.

München - Die Luft ist raus – im wörtlichen Sinn: Umwelt-Aktivisten sind in der Nacht auf Dienstag durch die Stadt gezogen und haben nach eigenen Aussagen bei 50 Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Ein Protest gegen Kapitalismus und Umweltverschmutzung, nicht zum ersten Mal in dieser Form.

München: SUV werden von Klimaschützern heimgesucht - Protest gegen Verschwendung

„Der Kapitalismus zelebriert das Recht der Reichen, nach eigenem Belieben gesellschaftliche Ressourcen – Energie, Wasser, Rohstoffe, Platz – auf Kosten der Allgemeinheit zu verschwenden. Wir sagen: Niemand hat dieses Recht“, schreiben die Aktivisten in einer E-Mail. Wer angesichts des Klimakollaps einen SUV benutze, zeige damit, dass er oder sie auf Klimagerechtigkeit keinen Wert lege, heißt es in dem Schreiben weiter.



SUV – also große, schwere und meist PS-starke Personenwagen – waren das Hauptziel der nächtlichen Attacke in München. Nach Meinung der Klimaschützer stehen diese Autos nicht nur für Reichtum im Überfluss, sondern seien „Ressourcen verschlingende Dreckschleudern, die die Umwelt weiterhin zerstören und Energie verschwenden“.

Zuletzt fanden auch in Deutschland zunehmend Protestaktionen statt, die auf diesen Umstand hinweisen, z. B. in Nürnberg:

SUV in München von Klimaschützern manipuliert - Täter mit Sicherheitshinweis

Wer genau hinter der Aktion steckt, war der Polizei am Dienstag (30. August) noch nicht bekannt. Klar scheint, dass die Täter dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Zuletzt hatten sie mit einer ähnlichen Aktion am Nikolaustag 2021 für Aufsehen gesorgt. Damals waren sie als „Klima-Krampus“ unterwegs, ließen Luft aus den Reifen mehrerer SUV und hefteten Zettel mit Luft-raus-Warnung und Erklärung an die Windschutzscheiben der Autos. Das war auch diesmal der Fall. Denn den Aktivisten gehe es darum, niemanden in Gefahr zu bringen. Ein Sicherheitshinweis solle Unfälle vermeiden. Zudem betonten die Täter, keine Autos beschädigt zu haben.

Bis Dienstagnachmittag sind bei der Münchner Polizei vier Anzeigen in diesem Zusammenhang eingegangen. Auch die Polizei geht aber davon aus, dass es deutlich mehr Betroffene gibt. Denn, so ein Sprecher: „Viele rufen den ADAC oder pumpen den Reifen selbst wieder auf.“ Bei den Anzeigen waren Autos der Marken BMW und Volvo betroffen.