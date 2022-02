Tankstellenräuber in München: Sieben Überfälle in gut einem Monat - Suche nach Zeugen

Von: Phillip Plesch

Seelenruhig betritt der mutmaßliche Täter vergangenen Mittwoch die Tankstelle an der Leonrodstraße. © Marcus Schlaf

Die Tankstellen-Besitzer sind in Alarmbereitschaft. Seit Jahreswechsel gab es bereits sieben Überfälle. Täterbeschreibungen zufolge könnte es sich um einen Serientäter handeln.

München - Unscheinbar schlendert er am helllichten Tag in die Tankstelle. Er ist schwarz gekleidet, trägt eine rot-weiße Mütze. Sein Gesicht ist zu großen Teilen mit einer FFP2-Maske bedeckt. Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist er bei seiner letzten Tat zu sehen, der Schrecken der Münchner Tankstellen-Besitzer.

Beim Personal geht die Angst um, denn allem Anschein nach treibt ein Serientäter sein Unwesen in der Stadt. Seit dem Jahreswechsel sind bei der Münchner Polizei bereits sieben Überfälle gemeldet worden, die auf denselben Räuber zurückzuführen sein könnten. Die Täterbeschreibungen sind nahezu identisch, die Vorgehensweise ähnlich.

Tankstellenräuber in München: Die Polizei sucht Zeugen

Laut Zeugenaussagen ist der Mann etwa 30 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß. Die Opfer beschreiben ihn als schlank, aber kräftig. Demnach spricht er deutsch mit einem ausländischen Akzent. Zudem trägt der Räuber offenbar stets eine dunkle Schusswaffe bei sich. Diese zieht er meist aber gar nicht. Er hat sie am Körper und zeigt sie den Angestellten an der Kasse nur. Das reicht, um sein Ziel zu erreichen. Bei allen Überfällen forderte er Bargeld aus der Kasse, dazu Zigaretten – was er bis auf einen Fall auch stets bekam.

An der Kasse fordert er Bargeld. © Marcus Schlaf

Los ging’s am 5. Januar. Das erste Ziel: die Aral-Tankstelle in der Kapuzinerstraße. In den Abendstunden schlug der mutmaßliche Serientäter zu. Der zweite Fall datiert auf den 12. Januar. Nach 23 Uhr überfiel der Mann die Jet-Tankstelle in der Landsberger Straße. Erstmals nicht mittwochs trieb der Tankstellen-Schreck am 20. Januar sein Unwesen. Zudem besonders: Von der Tankstelle im Bereich Sonnenstraße machte er sich ohne Beute aus dem Staub. Dafür schlug er rund zwei Stunden später erneut zu – und zwar an der Bodenseestraße (Pasing). Diesmal mit Erfolg.

Das jüngste Ziel: Die Total-Tankstelle an der Leonrodstraße. © Marcus Schlaf

Weiter ging’s am 29. Januar in der Nymphenburger Straße. Diesmal nicht im Schutz der Dunkelheit, sondern nachmittags. 2. Februar: Erneut ist die Aral in der Kapuzinerstraße sein Ziel. Der jüngste Fall ereignete sich vergangenen Mittwoch an der Total-Tankstelle in der Leonrodstraße. Wie immer hielt sich der Täter zuerst im Verkaufsraum auf, schritt dann zur Kasse, zeigte seine Waffe und machte sich mit vollen Taschen auf und davon. Bisher fehlt von ihm jede Spur. Wer Hinweise zum Täter oder den Taten hat, kann sich bei der Polizei melden (Tel.: 089/ 29 100). *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

