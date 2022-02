Er versetzte Tankstellen-Betreiber in Angst: Mutmaßlicher Räuber gefasst! Einige Fragen noch offen

Von: Phillip Plesch

Trägt immer eine Waffe bei sich: der Tankstellen-Räuber. © Marcus Schlaf

Wochenlang hat er die Münchner Tankstellen-Betreiber in Angst und Schrecken versetzt. Doch damit ist jetzt Schluss. Der mutmaßliche Serien-Räuber ist gefasst! Das bestätigte die Polizei unserer Zeitung.

München - Der Spuk nahm seinen Anfang am 5. Januar in München. Mittlerweile gab es schon rund ein Dutzend Überfälle auf Tankstellen im Münchner Stadtgebiet. Welche davon dem mutmaßlichen Serientäter zuzuschreiben sind, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.

München: Tankstelle-Räuber gefasst! Vorgehensweise war immer ähnlich

Nähere Infos zum Täter und ob er Hilfe hatte, dazu wird es vermutlich in den kommenden Tagen weitere Einblicke geben. Seine Vorgehensweise bei den Überfällen sah oft ähnlich aus. Er wartete, bis der Verkaufsraum leer war, ging zur Kasse, bat um eine Tüte und forderte dann Bargeld und Zigaretten. Offenbar war er bewaffnet, wobei er die Pistole meist nicht zog, sondern nur an seinem Körper zeigte.

Das erste Ziel: die Aral-Tankstelle in der Kapuzinerstraße. In den Abendstunden schlug der mutmaßliche Serientäter zu. Danach ging´s weiter mit der Jet-Tankstelle in der Landsberger Straße. Dazu kamen zum Beispiel auch Tankstellen an der Bodenseestraße (Pasing), an der Nymphenburger Straße und an der Total-Tankstelle an der Leonrodstraße.

Neben der sich wiederholenden Vorgehensweise weckten die sehr ähnlich klingenden Täterbeschreibungen den Verdacht, dass es sich stets um ein und denselben Täter handelte. Doch ihm hat die Polizei nun das Handwerk gelegt. Die Tankstellen-Betreiber können zumindest in der Hinsicht also wieder ruhiger schlafen.