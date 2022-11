Taxler kracht in München gegen Laternenpfahl und verstirbt in Klinik

Von: Lucas Sauter-Orengo

Unfall in München: Mitten in der Nacht ist ein Taxler ungebremst in einen Laternenpfahl gefahren. Der Mann verstarb in einer Klinik.

Taxler verstirbt nach Unfall in München - Ermittlungen laufen

Update vom 18. November, 12.21 Uhr: Tragische Nachrichten rund um den verunfallten Taxler in München. Wie die Polizei mitteilt, ist der 52-jährige Mann verstorben. Der Mann wurde nach dem Unfall in eine Klinik gebracht, die Rettungskräfte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Ermittelt wird, ob es während der Fahrt eine plötzliche Erkrankung gab Weiter heißt es, dass der Taxler angeschnallt war und der Airbag ausgelöst hatte.

Erstmeldung vom 18. November

Muenchen - Am späten Donnerstagabend, den 17. November, ist ein Taxler in München von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 22.49 Uhr auf dem Karl-Marx-Ring. Der Fahrer war demnach auf dem Karl-Marx-Ring in Richtung Oskar-Maria-Graf-Ring unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und ungebremst in einen Laternenmast fuhr.

München: Taxler kracht ungebremst in Laternenpfahl - Mann bewusstlos aus Auto gezogen

Passanten, die den Unfall beobachteten, zogen den bewusstlosen Taxifahrer aus seinem Fahrzeug und leisteten sofort Erste Hilfe. Eine weitere anwesende Person informierte die Integrierte Leitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den Unfallbereich großräumig ab und stellten den Brandschutz sicher. Das Team des Notarztes begann umgehend mit der Intensivierung der medizinischen Maßnahmen. Zügig wurde der Patient in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Da der Lichtmast seine Standfestigkeit verloren hatte, musste dieser von der Feuerwehr umgelegt werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.