Kröten geschützt, Kinder nicht: Münchner Eltern stinksauer über Schilder-Vorschrift

Teilen

Warnschilder zur Krötenwanderung dürfen an anderen Stellen hängen. © privat

Um ihre Kinder zu schützen, wollen Eltern in einem Münchner Viertel Tempo-30-Schilder aufstellen lassen. Das wurde von der Verwaltung abgelehnt - Schilder für Krötenschutz jedoch erlaubt.

München - Stinksauer sind die Anwohner der Schneeglöckchenstraße in der Fasanerie in München* – und sehr besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder: Denn direkt vor ihrer Haustür drücken Autofahrer ordentlich aufs Gaspedal. Doch gegen ein Tempo-30-Schild sperrt sich die Verwaltung.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Zwar ist das gesamte Wohngebiet als Tempo-30-Zone ausgewiesen, worauf ein Schild am Ortseingang hinweist. Doch spätestens hinter der Kreuzung Schneeglöckchenstraße/Ecke Pappelallee ist jedes Limit vergessen: „Da auf diesem Abschnitt rechts keine Autos parken dürfen und auf den nächsten 500 Metern keine Einmündungen zu beachten sind, schalten die Autofahrer hier einen Gang höher“, sagt Rainer Dresen, der mit seiner Familie dort wohnt.

Münchner Eltern fordern Tempo-30-Schilder - Verwaltung sperrt sich dagegen

Bereits seit der Errichtung des Halteverbots in der Straße gegenüber einem Lokal sind die Anwohner mit den Behörden im Kontakt – seit Mitte 2020. Das Parkverbot sollte rücksichtsloses Falschparken verhindern und Rettungswege frei halten. Bewirkt hat es vor allem, dass eine Rennstrecke für Autofahrer entstanden ist! Diese sei in einem Wohngebiet für Kinder lebensgefährlich, so die Anwohner. Sie wollen daher einen deutlichen Hinweis auf die in ihrer Straße geltende 30er-Zone und haben der Stadt verschiedene weitere Maßnahmen vorgeschlagen: Warnschilder, die Aufhebung des Parkverbotes, die Anbringung von Bodenschwellen – alles ohne Erfolg.

Eltern in München verärgert: Keine Schilder zu Tempolimit - aber Warnschilder für Kröten

Über die Antwort des Bezirksausschusses vom Mai dieses Jahres kann Rainer Dresen nur den Kopf schütteln: Das Halteverbot aufzuheben, finde man wegen der Anfahrt für Rettungsdienste und Müllabfuhr nicht sinnvoll. Weitere Tempo 30-Schilder seien „nach Verwaltungsvorschriften“ nicht zulässig. Warum? Der Vorsitzende des Bezirksausschusses Feldmoching-Hasenbergl, Dr. Rainer Großmann, verweist hierzu auf eine Vorgabe des Mobilitätsreferates, die es in einer vergleichbaren Situation gegeben habe. Die Redaktion hat bei der Behörde nachgefragt, aber bis Redaktionsschluss keine Antwort bekommen. Dresen sagt: „Die Stadt sorgt sich offenbar mehr um Kröten als um Kinder. Es gibt bestimmt zehn Warnschilder in der Fasanerie, die auf Krötenwanderung hinweisen. Warum man beim Tempo-30-Schild so sparsam ist, leuchtet vor dem Hintergrund noch weniger ein.“ Natürlich passe man als Eltern auf, dass Kinder nicht auf die Straße laufen – aber gerade kleine Kinder seien oft unberechenbar.

Selbsgemachte Warnschilder haben Anwohner aufgestellt, doch sie sind weder legal noch für die Autofahrer verbindlich. © privat

Laut Kreisverwaltungsreferat sind Pappelallee und Schneeglöckchenstraße aufgrund der Beschwerdelage im Geschwindigkeitsmessprogramm als Schwerpunkt berücksichtigt. Dresen hat bisher erst eine Geschwindigkeitsmessung bemerkt – am Abend gegen 19.30 Uhr. „Ein nicht gerade repräsentativer Zeitraum, da sind die meisten, die es eilig haben, schon zu Hause“, sagt er. Die Anwohner hoffen weiter auf eine bessere Lösung. (Ulrike Kremer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.