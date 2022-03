Terrorismus in Bayern: Ermittler führten schon 2000 Verfahren - „Immer mehr Täter, die sich radikalisieren“

Von: Andreas Thieme

Vor fünf Jahren nahm die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ihre Arbeit auf - seither hat sich die Welt des Terrors verändert. In München zog der Justizminister Bilanz, die neue Leiterin warnt vor einer Radikalisierung.

Münchner Ermittler gegen den Terror: Vor fünf Jahren brachte Georg Freutsmiedl die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) auf den Weg - 2000 Verfahren führten die mittlerweile neun Staatsanwälte bisher gegen Islamisten und Attentäter. Gestern gab der leitende Oberstaatsanwalt das Kommando nun an Gabriele Tilmann ab. Und die neue Leiterin warnt: „Wir sehen immer mehr Täter, die sich einsam radikalisieren, teilweise als Teil eines virtuellen Netzwerkes.“ Der potenzielle Gefährder „kann überall sein und gerade daheim vor seinem Computer sitzen.“

Der Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum oder der Sprengstoff-Anschlag von Ansbach: Solche Fälle versucht die ZET zu verhindern. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) spricht von einem „Erfolgsmodell“. Fast die Hälfte der Verfahren, 970 an der Zahl, wurden im Jahr 2021 begonnen. Ein Großteil entfällt mittlerweile auf sogenannte Hasskriminalität.

Die Aufgabe der Terror-Ermittler: Sie führen besonders herausgehobene Strafverfahren - auch gegen Extremisten oder Juden-Hasser. Dazu gehörte vergangenes Jahr auch die tödliche Messerattacke in Würzburg oder 2018 der Angriff auf einen voll besetzten ICE zwischen München und Nürnberg.

Eisenreich zufolge ging die Zahl der islamistischen Straftaten seit 2017 jahrelang zurück, stieg zuletzt aber wieder an. Die Zahl antisemitisch motivierter Taten sei dagegen erheblich gestiegen: von 11 im Jahr 2020 auf 55 in 2021. 87 Verfahren wegen Rechtsextremismus wurden 2021 eingeleitet, 80 wegen Islamismus. Am Oberlandesgericht gingen Verfahren um islamistischen Terrorismus deutlich zurück, sagt OLG-Präsident Hans-Joachim Heßler. Von 13 im Jahr 2018, momentan gebe es „noch einen.“

Auch die Anklagen beim Staatsschutzsenat sanken: von 15 im Jahr 2017 auf sechs in 2021. Heßler sieht allerdings eine andere beunruhigende Tendenz: „Terror von rechts ist inzwischen in der Überzahl.“ Nach ZET-Angaben betrachten die bayerischen Behörden derzeit vier Menschen aus dem rechten Spektrum als Gefährder, zwei sitzen in Haft. Aus dem islamistischen Spektrum sind es 37.