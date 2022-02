Streit um das Ex-Künstlerhaus: Müssen die Bewohner ausziehen? Münchner Bürgermeisterin schlägt Alarm

Von: Andreas Thieme

Die Bürgerinitiative „Ausspekuliert“ kämpft für bezahlbaren Wohnraum und gegen soziale Ausgrenzung wegen der schlimmen Zustände im ehemaligen Künstlerhaus in der Thalkirchner Straße 80 © Foto: Michael Westermann

Die Bewohner in der Thalkirchner Straße 80 fürchten um ihr Zuhause. Nachdem der Besitzer insolvent wurde, will ein Investor das ehemalige Künstlerhaus kaufen. Per Millionendeal wollte die Stadt einspringen - doch danach sieht es nicht mehr aus...

München - Schock für die Bewohner der Thalkirchner Straße 80! Sie hoffen eigentlich, dass ihr Mehrfamilienhaus nicht in Hände von gierigen Investoren fällt, nachdem der Eigentümer Insolvenz angemeldet hat - und haben Angst, aus ihren Wohnungen vertrieben zu werden. Doch aktuell sieht es schlecht aus, wie Bürgermeisterin Verena Dietl berichtet.

Sie verweist auf eine Diskussion gestern im Kommunalausschuss und sagt: „Das Kommunalreferat wurde bereits im Dezember seitens der Stadtspitze aufgefordert, mit dem Insolvenzverwalter des Objektes Thalkirchner Straße 80 Kontakt aufzunehmen, um sich an dem Ankaufsverfahren beteiligen zu können. Seitens des Kommunalreferats wurde auch mehrfach mitgeteilt, dass die Stadt an einem Ankauf interessiert ist.“

München: Die Stadt versprach Millionen als Hilfe - schlug der Makler sie einfach aus?

Umso bedauerlicher sei es, dass der Makler „trotz der eindeutigen Absichten der Stadt diese nicht ernsthaft an dem Verfahren beteiligt hat und nun das Anwesen wohl an einen anderen gehen wird.“ Bitter für die Bewohner! Sie hatten von „einem Hoffnungsschimmer“ gesprochen, als Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seine Hilfe angeboten hatte. Ende Dezember sagte Reiter wörtlich: „Ich kann die Mieterinnen und Mieter beruhigen, wir nehmen die Sache sehr ernst.“ „So viel Hoffnung hatten wir ehrlich gesagt noch nie“, sagt Tilman Schaich, Schauspieler und Mieter* in dem Mehrfamilienhaus.

Doch mittlerweile ist auch die Lage sehr ernst! Denn Bürgermeisterin Verena Dietl verkündete gestern: „Wir haben alles getan, um das Objekt zu bekommen und versuchen dies auch weiterhin. Ich hoffe, dass wir am Ende doch noch Erfolg haben werden.