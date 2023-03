Thermomix-Abzocke: Bande soll Rechnungen über 175000 Euro gefälscht haben - Haftbefehl gegen drei Angeklagte

Von: Andreas Thieme

Drei von sechs Angeklagten der Bande wurde der Prozess gemacht © SIGI JANTZ

Am Amtsgericht wird einer Betrügerbande der Prozess gemacht: Sie sollen Rechnungen für das beliebte Haushaltsgerät Thermomix gefälscht haben - insgesamt geht es um rund 175000 Euro. Kurios: Drei von sechs Angeklagten kamen gar nicht zum Prozess.

München - Betrug im großen Stil: Das wird einer sechsköpfigen Bande vorgeworfen, die sich jetzt vor Gericht verantworten müssen. Laut Anklage haben sie die Firma Vorwerk übel abgezockt. Insgesamt 270 fingierte Bestellscheine soll die Bande für das beliebte Haushaltsgerät Thermomix TM 6 eingereicht haben. Später wurden Bestellungen im Wert von 173 521 Euro ausgeliefert,

Doch bezahlt wurden die Geräte nie - während die Bandenmitglieder mehr als 14 000 Euro an Provisionen erhalten haben sollen.

Der Saal A 101 im Strafjustizzentrum war extra für diesen Prozess reserviert worden, denn das Münchner Amtsgericht erwartete sechs Angeklagte. Bereits am 7. März sollte ihnen der Prozess gemacht werden, doch selbst gestern konnte dieser noch nicht richtig beginnen. Denn von sechs Angeklagten sind drei einfach nicht erschienen - und werden jetzt per Haftbefehl gesucht.

München: Themomix-Bande soll insgesamt 175000 Euro abgezockt haben - lange Haft droht

Die Masche der mutmaßlichen Betrüger wurde trotzdem bekannt. Laut Anklage nutzten sie im Wechsel immer dieselben Lieferadressen, unter denen auch ihre eigenen waren. Von Kunden griffen sie die zudem die Mailadressen ab - deren Lieferungen sollen die Angeklagten anschließend entweder direkt beim Paketboten an den Lieferadressen oder nach fehlgeschlagener Zustellung im Paketshop abgefangen haben.

Zwischen März und November 2019 listet die Staatsanwaltschaft München I allein 127 Betrugsfälle. Erschwerend kommt hinzu, dass diese als Bande begangen worden sein sollen, die sich laut Anklage zu einem kriminellen Handelsnetzwerk zusammengeschlossen hatte. Den einzelnen Mitgliedern drohen dafür mehrere Jahre Haft.