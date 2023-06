Zu viele Listenhunde, zu wenig Platz und hohe Kosten: Münchner Tierheim zieht Bilanz - und es sieht nicht gut

Turco wartet seit acht Jahren im Münchner Tierheim sehnlichst auf ein richtiges Zuhause. © Tierheim München

Die Lage im Münchner Tierheim wird eher schlechter als besser – das wurde bei dessen Jahrespressekonferenz deutlich. Insgesamt 7193 Tiere sind derzeit zu versorgen: auch finanziell ein Riesenthema.

München - Das Tierheim Riem steht jeden Tag aufs Neue vor Herausforderungen, weil Frauchen oder Herrchen Zamperl & Co. abgeben wollen. Die Ausgaben sind hoch: Zusammen mit den Arztkosten war 2022 ein mittlerer siebenstelliger Betrag fällig.

Ebenfalls heftig ist der Platzmangel. Damit sich das ändert, laufen Sanierungen und Neubauten. Teile davon sind bereits fertig – wie das Katzenhaus und der medizinische Bereich. Letzterer erleichtert die Arbeit, weil Labor, Apotheke und Räumlichkeiten nun größer sind. „Vor allem die neuen Lichtverhältnisse ermöglichen eine bessere Behandlung“, sagt Tierheim-Chefin Eva-Maria Natzer. Zudem konnte der neue Hundequarantänebereich bezogen werden, der genügend Platz für die Haltung garantiert.

Eva-Maria Natzer, Leiterin des Tierheims München, mit einem der vielen Vierbeiner. © Oliver Bodmer

Tierheim München: Menge an Tieren sei bald nicht mehr zu gewährleisten

Auch bei den Baumaßnahmen sind allerdings die Kosten immens, allein die Sanierung des Wildtierbereichs liegt bei einer halben Million Euro. Das größte Problem stellen aber schwer vermittelbare Tiere dar – zwei Drittel der Hunde im Tierheim zählen zu ihnen. Vor allem Listenhunde wie Pit-Bulls, die in Bayern nicht oder nur unter Auflagen gehalten werden dürfen, bleiben in der Regel sehr lange im Tierheim. Die Menge sei bald nicht mehr zu gewährleisten, sagt der stellvertretende Vorsitzende Claus Reichinger. Welche Tiere sonst noch in Riem leben und was sie auszeichnet, lesen Sie hier.

Der Kleinste

Mausbaby Mikro wurde verwaist aufgefunden. © Tierheim München

Mausbaby Mikro wurde verwaist aufgefunden. Wenn er allein lebensfähig ist, soll er ausgewildert und wieder in die Natur entlassen werden.

Die Ältesten

Die beiden Amazonenhähne Kermit und Heini leben im Tierheim in München. © Tierheim München

Die beiden Amazonenhähne Kermit und Heini kamen ins Münchner Tierheim, nachdem ihr Besitzer verstorben war. Die beiden sind mindestens 40 Jahre alt. Woher sie ursprünglich kommen, weiß niemand, da es keine Herkunftspapiere gibt. Kermit kann nicht mehr gut fliegen und muss regelmäßig zum Schnabelkürzen. Auf gängige Vogelkrankheiten wurden Kermit und Heini vierfach negativ getestet, bis auf eine Neigung zu Aspergillose (Lungenerkrankung) sind sie gesund und munter.

Die Exotischste

Katze Diva landete im Tierheim, weil ihr Vorbesitzer gesundheitliche Probleme hatte. © Tierheim München

Diva ist sieben Jahre alt und wurde von ihrem Vorbesitzer aus gesundheitlichen Gründen in das Tierheim gebracht. Die Katzendame zählt zu den Cornish-Rex-Katzen, einer sehr seltenen Rasse, die allerdings auch als Qualzucht gilt und sich durch ihr krauses Haar auszeichnet. Ihr Fell gilt als unproblematisch für Allergiker. Divas große blaue Augen lassen ihren Charakter erahnen, denn sie wird als zutrauliche und liebenswerte Gefährtin beschrieben. Der Name des Fellknäuels entspricht also überhaupt nicht ihrem echtem Naturell. Zudem ist sie kastriert.

Der Dauergast

Turco ist schon seit acht Jahren im Tierheim und wartet sehnlichst auf ein richtiges Zuhause. Der Kelpie-Mischling wurde 2012 geboren und stammt ursprünglich von einer Müllhalde in der Türkei. Aufgrund seiner Erlebnisse ist er ein sehr sensibler und unsicherer Hund mit bestimmten Schwachstellen. Durch Training ist Turco aber deutlich stabiler geworden und zeigt sich bei seiner Hundetrainerin und seinen Pflegern als zutraulicher und freundlicher Kamerad. Turco ist kastriert und mit anderen Hunden gut verträglich.

Der Jüngste

Welpe Baltur stammt aus Rumänien und befindet sich noch in Quarantäne. © Tierheim München

Malteser-Welpe Baltur ist mit seinen fünf bis sechs Wochen der jüngste Bewohner des Münchner Tierheims. Er wurde in Rumänien geboren. Nach einer Sicherstellung aus illegalem Welpenhandel in der Altstadt, kam er in sein vorübergehendes Zuhause in Riem. Nun muss er noch bis zu seiner 15. Lebenswoche in Quarantäne bleiben, um keine anderen Hunde mit möglichen Krankheiten zu gefährden. Eine vorgeschriebene Tollwut-Impfung hatte der Welpe nämlich nicht. Was danach mit ihm passiert, ist unklar.

Der Größte

Kangal wurde wegen seiner Größe an das Tierheim abgegeben. © Tierheim München

Der kastrierte Kangal-Rüde Reis (geboren 2017) wurde wegen Platzmangels abgegeben. Hätte man vielleicht auch vorher wissen können: Die Rasse ist halt groß, der Kangal wiegt 60 Kilo und hat eine Schulterhöhe von 85 Zentimetern. Das Zusammenleben mit Menschen in häuslichem Umfeld ist für ihn etwas völlig Neues. Bislang war er nur gewöhnt, sein Areal im Freien zu bewachen. Der Rüde hat ausgeprägten Jagdtrieb, weshalb er nie ohne Leine laufen sollte. Reis benötigt lange Kennenlernzeit, bis er zutraulich wird.

Marie-Theres Wandinger