Hellabrunn: Diese Ferkel helfen dabei, eine gefährdete Art zu retten

München: Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn

+ © TIERPARK HELLABRUNN Süß und selten: Im Mühlenhof sind acht Kunekune-Ferkel zur Welt gekommen. © TIERPARK HELLABRUNN

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marc Kniepkamp schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Diese Jungtiere im Tierpark Hellabrunn in München sind eine besondere Freude: Denn sie helfen, den Bestand einer gefährdeten Art zu sichern.

Ein ansehnlicher Wurf ist der Sau Frieda im Mühlendorf des Tierparks Hellabrunn da gelungen. Gleich acht Ferkel sind hier zur Welt gekommen. Der Nachwuchs der Kunekune-Schweine kam nach einer Tragezeit von exakt drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen Ende April zur Welt – jetzt sind die vier Männchen und vier Weibchen reif für ihr erstes Foto-Shooting gewesen.

München: Mutter und Jungtiere sind wohlauf

Das Wichtigste: Sowohl Mutter wie auch Jungtiere sind gesund. Üblicherweise kommen bei Kunekune-Schweinen pro Wurf zwischen drei und sieben Ferkel zur Welt. Die Rasse kommt ursprünglich aus Asien, wurde im frühen 19. Jahrhundert aber durch Kaufleute nach Neuseeland gebracht. Ende der 1970er-Jahre gab es nur noch 18 Exemplare, der Tierpark Hellabrunn beteiligt sich an einer Erhaltungszucht, um die Rasse zu retten.

Hellabrunn-Chef: Die Schweine sind echte Publikumslieblinge

„Wir dürfen uns mit diesem Wurf schon zum dritten Mal über zahlreiche Jungtiere bei unseren Kunekune-Schweinen freuen“, erklärt Rasem Baban, Tierparkdirektor und Vorstand. „Die Schweine gehören seit Eröffnung unseres Mühlendorfs zu den Besucherlieblingen in Hellabrunn. Besucherinnen und Besucher können die acht Jungtiere witterungsabhängig auf der Außenanlage sowie im Kunekune Stall bewundern“, so Baban abschließend über den erfreulichen Zuwachs.

Aktuell leben sich die Ferkel und die Muttersau zusammen ein, wobei sie zwischen dem Stall und der Außenanlage pendeln können. Die kleinen Ferkel werden jeden Tag aktiver und inspizieren neugierig den Stall, die Außenanlage und natürlich auch die Spielbereitschaft der Geschwisterchen.

Kunekune bedeutet „fett und rund“ in der Sprache der Maori

So klein uns süß bleiben die Ferkel allerdings nicht. Nicht umsonst bedeutet das Wort Kunekune in der Sprache der Maori, der indigenen Bevölkerung Neuseelands, „fett und rund“. Denn ausgewachsene Tiere bringen bis 100 Kilogramm auf die Waage. Heute soll es wieder einige tausend Tiere weltweit geben - in ihrer Heimat Neuseeland haben sie eine Nische als Haustier gefunden.