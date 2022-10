Erstmals seit 30 Jahren: Münchner Tierpark vermeldet ganz besonderen Nachwuchs

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Der Tierpark Hellabrunn in München © IMAGO / Ulrich Wagner

Das hat es seit 30 Jahren nicht mehr gegeben: Der Münchner Tierpark Hellabrunn freut sich über ganz besonderen Nachwuchs, den es so lange nicht mehr gegeben hat.

München - Das hat es lange nicht mehr gegeben: Im Münchner Tierpark Hellabrunn gibt es ganz besonderen Nachwuchs zu vermelden. Bei den Weißschwanz-Stachelschweinen ist im Sommer ein Männchen auf die Welt gekommen. „Das Männchen ist gesund, kräftig und schon erstaunlich stachelig“, schreibt der Tierpark in einer Mitteilung am Freitag. Einen Namen hat das kleine Stachelschwein bisher noch nicht.

Ein junges Weißschwanz-Stachelschwein im Tierpark Hellabrunn. Nach Angaben des Zoos in München ist es der erste Nachwuchs bei den Tieren seit mehr als 30 Jahren. © +++ dpa-Bildfunk +++

München: Seit 30 Jahren zum ersten Mal - ganz besonderer Nachwuchs im Tierpark

Das Jungtier wurde bereits im Juli geboren. Erst am Freitag, vier Monate später, untersuchten es Pfleger. Die Tiere seien in den ersten Monaten sehr empfindlich am Bauch. „Wir haben abgewartet, damit das Jungtier bei der Untersuchung nicht verletzt wird“, sagte eine Sprecherin. „Außerdem wollten wir auch die Eltern so wenig wie möglich stressen.“ Weißschwanz-Stachelschweine gelten nicht als gefährdet.

2021 starb das letzte Capybara-Weibchen im Tierpark Hellabrunn. Jetzt hat Wasserschwein-Männchen Madras neue Partnerinnen an seine Seite bekommen.