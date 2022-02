Geld verdienen als Influencer? Für Münchner (24) ist es lukrative Realität - dennoch gilt für ihn ein Grundsatz

Von: Leyla Yildiz

Der Münchner Paul Luca Fischer ist Influencer. Doch selbst bezeichnet er sich nicht so. © Philipp Dubbert

Der Münchner Paul Luca Fischer hat auf Instagram und TikTok rund 1,7 Millionen Follower. Doch als Influencer bezeichnet sich der 24-Jährige nicht.

München - Seine Oma ist sein größter Fan - und das mit Ende 70. Warum das Alter hier nicht ganz unwichtig ist? Na ja: Der Münchner Paul Luca Fischer ist Influencer. Er lädt auf seinen beiden Kanälen auf den Social Media-Plattformen Instagram und TikTok lustige, kurze Clips hoch und bringt als paulomuc damit zusammengerechnet rund 1,7 Millionen Follower zum Lachen. Unter anderem eben seine Oma. „Sie ruft mich immer regelmäßig an und sagt ‚da hast du gestern aber wieder ein schönes Video hochgeladen‘“, erzählt Fischer im Interview mit tz.de.

Doch was ist an seinen Inhalten so besonders? Influencer gibt es ja bekanntlich wie Sand am Meer. Fischer sieht sich selbst nicht direkt als Influencer, sondern als Content Creator. Sprich ein Ersteller von Inhalten, in seinem Fall von Videos. Darin beleuchtet er den Alltag eines jeden Menschen. „Ich pick mir die Erlebnisse raus von der Familie, von Freunden oder was mir beispielsweise in der U-Bahn auffällt“, erklärt er. „Das Ganze stelle ich humoristisch dar.“

Münchner Influencer Paul Luca Fischer: Er möchte sich für Werbung nicht verbiegen

Er sieht seine Videos also als Unterhaltung, nicht weil er mit Rabatt-Codes von Unternehmen Geld generieren will. Gleichzeitig räumt er aber ein: „Natürlich bin ich auch Influencer und mache mal Werbung. Aber ich versuche immer - das ist ein Anspruch an mich und meine Videos - zu 100 Prozent hinter meinen Sachen zu stehen.“ Der Inhalt und die Werbung müsse zu ihm, seiner Community und seinem bisherigen Content passen. „Ich möchte mich nicht für Werbungen verbiegen, sondern ich versuche meine Werbepartner, die sich für mich interessieren, von meinem Content zu überzeugen. Ansonsten passen wir nicht zusammen.“

Eine Sichtweise, die für manche Menschen in der Branche vielleicht riskant klingen mag, aber für Fischer ist sie erfolgreich. Seiner Meinung nach sollten Influencer nicht zu allem Ja sagen und nicht alles annehmen, was sie angeboten bekommen - auch wenn es gutes Geld bringen könnte.

Münchner Content Creator: Kann man als Influencer neutral sein?

In seinen Videos versucht Fischer öffentliche Angelegenheiten herauszuhalten. Aber: „Es gibt Themen, die sind einfach Fakt. Das muss klargestellt werden.“ Beispielsweise das Impfen gegen das Coronavirus. Nach seiner Booster-Impfung hatte er eine Story mit dieser Thematik hochgeladen. Daraufhin bekam er viel Feedback von seinen Followern - etwa 95 Prozent haben das seiner Angabe nach gut aufgenommen, der Rest negativ. Darunter war ein junger User, der Fischer ermahnte, ein „Neutraler Influencer“ sein zu müssen. Das fand der Content Creator so lustig und paradox, denn als Influencer kann man nicht grundsätzlich neutral sein. So entschied er sich, diese Bezeichnung in seine Profilbeschreibung auf Instagram zu setzen.

Momentan macht er die komplette Umsetzung alleine - von der Idee zum Konzept bis zum fertigen Clip. Dafür braucht er dann auch mal eine Weile. „Mein Rekord waren vier Stunden“, sagt Fischer. Und das nur für ein 30-50-Sekunden-Video. Er bezeichnet sich als sehr perfektionistischen Mensch, weshalb es im schwerfällt, etwas anderen zu überlassen. „Auch wenn es wahrscheinlich sinnvoller wäre, was abzugeben“, meint er. „Ich weiß aber nicht, wie lange ich das noch allein mache.“

Münchner Influencer: Seine Wohnung könnte er sich nur durch Social Media finanzieren

Dreht Paul Luca Fischer in seiner Freizeit mal keine Videos, dann ist der 24-Jährige als Redakteur bei einem Münchner Radiosender angestellt. Das Gehalt daraus bezahlt derzeit seine Wohnung im Zentrum der Landeshauptstadt. Dabei macht er aber klar: „Selbst wenn ich den Job nicht hätte, könnte ich das alles durch Social Media stemmen.“ Stichwort Transparenz - für Fischer ist das Thema in dem Influencer-Business sehr wichtig. „Wenn mich jemand fragt: ‚Hey, was hast du denn da verdient? Dann sag ich das.“ Auch, wenn er zugibt, nicht über die genauen Zahlen zu sprechen. „Da ist man dann doch so deutsch.“

Das Geheimrezept des Münchners ist es sein eigenes Leben nicht allzu ernst zu nehmen. Seiner Meinung nach hat man nur so Spaß. Das versucht er auf seinen Content zu übertragen und so immer mehr Menschen zu erreichen - damit scheint er den Follower-Zahlen nach auch Erfolg zu haben. (ly)

