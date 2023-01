Welle der Trauer: Tom Fritsch (53 †) ist tot - „Du wirst niemals vergessen sein!“

Geschäft soll weitergeführt werden

Der Hunde-Boutique-Besitzer Tom Fritsch ist verstorben.

Die Trauer um den Tod von Tom Fritsch ist groß. Der Hunde-Boutique-Besitzer aus München verstarb mit nur 53 Jahren - doch sein Geschäft soll jetzt weitergeführt werden.

München - Eine wundervolle Seele“ oder „Du wirst niemals vergessen sein!“ – es sind herzerwärmende Worte, mit denen Freunde, Bekannte und Weggefährten auf Facebook Abschied von Tom Fritsch nehmen. Am 12. Januar war der Hunde-Boutique-Besitzer im Alter von nur 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Bekannt wurde Tom Fritsch vor allem durch sein Engagement für den Tierschutz und seinen kultigen Laden Ludwigs Welt an der Rumfordstraße in München. Außerdem schrieb er ein Kinderbuch über seinen Hund und besten Freund Ludwig, einen Prager Rattler.

München: Tom Fritsch 53 (†) ist tot - Welle der Trauer

Im Internet war die Bestürzung über den Tod von Fritsch groß. „Du und Ludwig waren eine Inspiration“, schreibt eine Dame. „Unfassbar traurig“, kommentieren viele andere und können kaum glauben, dass „so ein feiner Mensch“ nicht mehr ist. „Ein Engel wird dich auf deine letzte Reise begleiten. Du wirst niemals vergessen sein!“, heißt es auf Facebook außerdem. Oder: „Tom wird immer in unserem Herzen sein.“ Aufgrund der überwältigenden Anteilnahme hat Ehemann Peter Stumm nun einen Nachruf auf den Tierschützer auf Facebook veröffentlicht–auch wenn die Erinnerungen an Tom und seine Geschichten „ganze Bücher“ füllen könnten.

München: Hunde-Boutique-Besitzer Tom Fritsch ist tot - sein Laden soll weitergeführt werden

Er erzählt von der schweren Kindheit, die Tom Fritsch hatte und davon, wie er sich später nach obenkämpfte und floh, in eine bessere Welt, „in der er so sein durfte, wie er war“. Peter Stumm erinnert sich an das „freche Mundwerk“ seines Mannes – und an seine Großzügigkeit. „Wie oft hat Tom die Rosenverkäufer in den unverhofften Feierabend geschickt, weil er ihnen den ganzen Strauß abkaufte!“ Tom sei nur dann glücklich gewesen, wenn er besondere Momente mit besonderen Menschen teilen konnte, führt Peter Stumm weiter aus. Doch nicht nur für die Menschen hatte er ein großes Herz, sondernvor allem auch für Tiere. Den Laden an der Rumfordstraße wird Peter Stumm weiterführen, „im Sinne Toms“. Bedeutet: Die Aktivitäten im Tierschutz noch weiter ausbauen und weitere Ideen, wie einen Onlineshop, umsetzen. L