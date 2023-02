Todespfleger im Klinikum rechts der Isar: Er brachte zwei Patienten um - neue schreckliche Details enthüllt

Von: Andreas Thieme

Pfleger Mario G. (26, re.) muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten © SIGI JANTZ

Seine Taten schockieren die Stadt: Als Pfleger im Klinikum rechts der Isar hat Mario G. (26) zwei Patienten getötet. Vor dem Landgericht hat er die schrecklichen Taten gestanden und muss sich wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Jetzt werden neue Schreckensdetails zu seinen Taten bekannt.

München - Er wollte fünf Patienten mit insgesamt sechs Versuchen töten, indem er ihnen Medikamente wie Blutverdünner spritzte. Deshalb steht Pfleger Mario G. (26) vom Klinikum rechts der Isar vor Gericht. In seinem Fall kommen nun immer mehr schreckliche Details ans Licht. Am Landgericht sagte gestern die Stationsleiterin des Krankenhauses aus - und beschrieb, wie die Morde überhaupt entdeckt worden waren.

Annabell K. (Name geändert) sagte: „Einem älteren Herrn, der bei uns auf Station lag, ging es plötzlich schlecht, obwohl er morgens noch im Mobilisationsstuhl gesessen hatte. Wir haben sofort das Notfall-Team verständigt, er wurde dann auf der Intensivstation beatmet.“ Gleichzeitig hatten nach Aussagen der Stationsschwester Adrenalin-Ampullen im Medikamentenschrank der Station gefehlt.

München: Pfleger spritzte zwei Patienten tot - neue Details in seinem Mordfall bekannt

Der Verdacht fiel schnell auf Mario G. Denn immer öfter ging es Patienten schlecht, in deren Zimmer er Dienst gehabt hatte. So zum Beispiel einer Frau, der der Blutverdünner Heparin gespritzt wurde. „Ihr lief plötzlich blutiger Schaum aus dem Mund“, sagte die Stationsleiterin. Einen nachvollziehbaren Grund hatten die Mediziner dafür zunächst nicht gefunden - aber Mario G. schnell überführt.

„Diese Nachricht hat mich geschockt“, sagt seine frühere Chefin. Sie attestierte ihm eine recht nachlässige Arbeitsweise - doch den Mörder ihn ihm „hätte ich so nie erwartet“. Der Prozess dauert noch lange an. Erst Mitte Mai soll das Urteil am Landgericht fallen.