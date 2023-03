Tödlicher Unfall in München: Mann fuhr über rote Ampel und rammte Auto - Beifahrer flog durch Heckscheibe

Prozess am Amtsgericht

Es ist ein dramatischer Fall, der am Amtsgericht verhandelt wird: Dort muss sich ein 23-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er war im August 2022 in der Riesenfeldstraße über eine rote Ampel gefahren und rammte ein Auto. Dessen Beifahrer starb an seinen schweren Verletzungen.

München - Auch am Morgen nach dem schlimmen Unfall sind die Spuren noch deutlich zu sehen. An einer Ampel an der Riesenfeldstraße in Milbertshofen klebt meterweit Flüssigkeit am Boden. Die Wrackteile hingegen wurden bereits entsorgt. Doch die Markierungen von Feuer und Polizei sind noch auf der Straße - es sind die Zeichen eines dramatischen Todesfalles, den das Münchner Amtsgericht jetzt aufarbeiten muss.

Dort wird einem 23-Jährigen morgen der Prozess gemacht. Fahrlässige Tötung lautet der Tatvorwurf. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft München I soll der 23-Jährige in den frühen Morgenstunden des 7. August betrunken durch Milbertshofen gerast sein - mit bitterem Ende. Zunächst war er auf der Moosacher Straße unterwegs gewesen, ehe er in die Riesenfeldstraße abgebogen war. Mehr als ein Promille ergibt später eine Blutprobe - in diesem Zustand gilt man als fahruntüchtig.

München: Mann fuhr über rote Ampel und rammte anderes Auto - dessen Mitfahrer starb

Betrunken soll der 23-Jährige auf die Kreuzung an der Riesenfeldstraße zugefahren sein, etwa 70 km/h zeigte sein Tacho. An der Kreuzung übersah er dann laut Staatsanwaltschaft eine rote Ampel und krachte in ein anderes Auto, das aus südöstlicher Richtung kam - ein VW. Der kam aufgrund des Crashs ins Schleudern und stieß dann mit einem Ampelmast zusammen, der sich auf dem Fahrbahnteiler befand.

Die schlimme Folge: Ein Mitfahrer des gerammten Autos wurde über das Heckfenster aus dem Auto geschleudert - laut Staatsanwaltschaft war er nicht angeschnallt gewesen. Er starb etwa eine Stunde nach dem Unfall im Klinikum Großhadern. Für den Unfall muss sich der 23-Jährige jetzt vor Gericht verantworten. Ihm droht eine Geld- oder Bewährungsstrafe bis hin zu Haft. In Fällen wie diesen wird auch der Führerschein des Todesfahrers einkassiert.