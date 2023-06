Tödlicher Vorfall in München: Lkw-Fahrer kracht gegen Mauer - jede Hilfe kommt zu spät

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Tödlicher Vorfall in München: Ein LKW-Fahrer verlor aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen LKW. Jede Hilfe kam dann zu spät.

München - In einer unglücklichen Wendung ereignete sich am Montag, dem 19. Juni in der Messestadt Riem (Sigmund-Riefler-Bogen) ein tragischer Vorfall, als ein etwa 40-jähriger Lastwagenfahrer während der Fahrt einen plötzlichen Kreislaufstillstand erlitt und gegen eine Mauer prallte. Passanten alarmierten sofort den Notruf, nachdem sie den außer Kontrolle geratenen Lastwagen bemerkt hatten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden umgehend zur Unfallstelle entsandt.

Tödlicher Unfall in München: LKW-Fahrer verliert Kontrolle über seine Maschine

Nur wenige Sekunden vor dem Eintreffen der Feuerwehr erreichte eine Polizeistreife den Unfallort und bemerkte, dass die Räder des Lastwagens noch immer drehten und bereits stark rauchten. Mit Entschlossenheit stiegen die Polizeibeamten sofort auf das Führerhaus und schalteten den Motor ab. Gleichzeitig informierten sie die eintreffenden Rettungskräfte über die Situation. Die Feuerwehr- und Rettungsdienstmitarbeiter handelten unverzüglich und bargen den leblosen Fahrer aus dem Führerhaus, um lebensrettende Maßnahmen einzuleiten.

Währenddessen kühlten andere Feuerwehrkräfte die überhitzten Antriebsräder, doch trotz aller Bemühungen platzte ein Reifen lautstark . Trotz aller intensivmedizinischen Maßnahmen seitens des Notarztteams und der Rettungsteams verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle Die Polizei hat mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang begonnen .An dem Einsatz waren sowohl die Berufsfeuerwehr als auch freiwillige Feuerwehrkräfte beteiligt.

