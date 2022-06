Tollwood-Comeback in München: Top-Konzerte und Söders Büro im Olympiapark

Von: Nina Bautz

Das Tollwood-Festival: Ein Lichtermeer. 2022 kehrt das Sommer-Festival nach Corona-Pause zurück. © Bernd Wackerbauer

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Tollwood-Festival in München zurück. Was erwartet die Besucher? Wir haben eine Übersicht.

München - „Du wirst lachen, tanzen – und zwar bald.“ Als Hannes Ringlstetter am Mittwoch diese Zeilen bei der Vorstellung des Tollwood-Programms in der Half Moon Bar singt, sagt er genau das voraus, worauf sich tausende Münchner nach der zweijährigen Corona-Pause freuen: endlich wieder Münchens größtes Sommer-Festival. Oder wie es Tollwood-Sprecherin Stefanie Kneer ausdrückt: „Wir dürfen endlich wieder Lebensfreude verbreiten!“

Auch für die Künstler ist das Fest im Olympiapark heuer (vom 16. Juni bis 17. Juli) eine Besonderheit. „Ich habe das erste Mal wieder so etwas wie Lampenfieber. Ich habe selten so Bock gehabt wie jetzt“, sagt Hannes Ringlstetter, der am 18. Juni in der Musik-Arena auftritt. Er prophezeit: „Das wird ein magisches Miteinander – ein Gefühl, das die ganze Saison ausmachen wird.“ Das erwartet die Besucher in diesem Jahr:



Tollwood 2022: Auf Söders Stuhl sitzen

• Musik-Arena: Bereits sehr gut verkauft sind Johannes Oerding, Cro, Haindling, SDP, SIDO, Mark Forster, Pizzera & Jaus, The BossHoss, Alvaro Soler und Sting. Für die restlichen Konzerte, wie die von der Spider Murphy Gang, Revolverheld oder BAP heißt es: schnell Tickets sichern.

• Auf Söders Stuhl sitzen: Eine Aktion zum diesjährigen Motto „Klar zur Wende“ ermöglicht dem Besucher, im nachgebauten Büro des Ministerpräsidenten Platz zu nehmen. Wenn der Besucher den Telefonhörer abnimmt, hört er ein „Original-Gespräch“ zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger zum Thema Windenergie, gesprochen von Kabarettist Wolfgang Krebs – einfach komisch.



Premiere für eine Rock-Legende: Spider Murphy Gang beim Tollwood 45 Jahre steht Günther Sigl mit seiner Spider Murphy Gang schon auf der Bühne – seine Konzerte auf dem Tollwood am 21. und 22. Juni haben dennoch Premierencharakter. „Unsere Agentur hat immer Haindling und die EAV hierhergeschickt – und nie uns“, sagt der Frontmann der Kult-Band mit einem Augenzwinkern. Nun darf er endlich auf dem Festival spielen. „Ich freue mich und bin fast a bissl aufgeregt.“ Und mit einem Lachen fügt der 75-Jährige hinzu: „Das Tollwood-Festival – das ist schon was für uns junge Künstler…“ Was erwartet die Fans? Ein unberechenbares Akustik-Konzert. „Akustisch haben wir viel mehr Freiheiten, können ein wenig improvisieren und andere Arrangements machen“, sagt Sigl. Die Hits werden dennoch nicht fehlen: „Ich spiele auch ,Skandal im Sperrbezirk’ und ,Schickeria’ immer noch gern, das reißt mich selber noch mit. Wenn einem das keinen Spaß mehr macht, muss man aufhören.“ Und das will Sigl noch lange nicht.

Tollwood 2022: Zwei neue, große Radl-Parkplätze

• Fahr Rad zum Tollwood: Dazu rufen die Veranstalter auf. Passend dazu wird es zwei neue, große Radl-Parkplätze geben. Außerdem prüft ein Techniker-Team samstags und sonntags gratis die Räder der Besucher auf Sicherheit und führt kleine Reparaturen durch. Zusätzlich gibt es Workshops zur Reparatur und zum Aufhübschen der Drahtesel.



• Gastronomie: Den Besucher erwarten 40 Genuss-Lokalitäten – alle bio-zertifiziert. Neu ist untere anderem die spanische Viva-la-Vida-Bar mit Live-Musik und Flamenco-Tanz. Im Radchada Thai kann der Besucher erstmals Insekten probieren. Ebenfalls neu: die Streetfood-Ecke – mit Autoreifen und Fässern wie in der Bronx.



• Kunst und Kultur: Einer der Höhepunkte ist der Balance-Akt des Weltrekord-Slackliners Friedi Kühne über den Köpfen der Zuschauer. Ebenfalls in der Höhe wird ein Mond leuchten – eine Installation des Künstlers Luke Jerram. NINA BAUTZ