25-jähriger Münchner lieg tot in Grünanlage: Spuren deuten auf Angriff hin - Kripo ermittelt

Von: Sophia Oberhuber, Katarina Amtmann

Teilen

Spurensicherung und Kripo arbeiten am Tatort nach dem Fund des toten 25-jährigen Münchners. Die Tatumstände sind aktuell Gegenstand dere Ermittlungen. © Thomas Gaulke

In München wurde in der Nacht ein junger Mann tot aufgefunden, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Nun gibt es erste Details.

Grausamer Fund: In der Nacht auf Sonntag (30. Oktober) findet ein Mann eine leblose Person in einer Grünanlage am Karl-Marx-Ring.

Spuren von Gewalteinwirkung: Am Sonntagvormittag bestätigt die Polizei den Fund auf Nachfrage und gibt an, wegen eines Tötungsdelikts zu ermitteln.

„Tappen nicht völlig im Dunkeln“: Polizeisprecher zum Stand der Ermittlungen am Sonntagnachmittag.

Update vom 30. Oktober, 16.43 Uhr: Es erinnert nur noch eine weiße Kreideumrandung inmitten des braunen Herbstlaubes an den grausamen Fund, den ein Passant in der Nacht von Samstag auf Sonntag machte. In einer Grünanlage, mitten auf einem Basketballplatz am Karl-Marx-Ring, liegt ein toter Mann. Blut am Boden. Die Polizei hat nun ein Rätsel zu lösen: Was ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag hier in Neuperlach passiert? Wer tötete den 25-jährigen Münchner?

Passant findet Leichnam in der Nacht auf Sonntag - Spuren von Gewalteinwirkung

Die Informationslage ist am Sonntagnachmittag noch recht dünn. Klar ist nur, dass ein Unbekannter (oder mehrere Personen möglicherweise) den jungen Mann umgebracht hat. Sonntagnacht gegen 0.20 Uhr fand der Passant am Neuperlacher Karl-Marx-Ring auf Höhe des Peschelangers den Leichnam, der laut Polizei nicht versteckt oder von Laub bedeckt war. Aber: Augenscheinlich sei der Mann aufgrund von Gewalteinwirkungen gestorben.

Großeinsatz der Polizei - Beamten suchen Gebiet weiträumig ab

Der Passant wählte den Notruf. Die Polizei, die mit etwa 20 Streifen im Einsatz war, sperrte den Tatort sofort ab und zog Spurensicherung sowie Rechtsmedizin hinzu. Die Beamten durchkämmten das Gebiet, das mit Scheinwerfern ausgeleuchtet wurde. „Man hat viele Sachen gefunden. Es gibt viele Hinweise, denen wir nachgehen. Wir tappen also nicht völlig im Dunkeln“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag mit.

Man hat viele Sachen gefunden. Es gibt viele Hinweise, denen wir nachgehen. Wir tappen also nicht völlig im Dunkeln

Nach den bisherigen Ermittlungen war die Tat kein Zufall. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich der Täter und das Opfer wohl kannten. Obwohl der Täter, Stand Sonntagnachmittag, noch frei herumläuft, bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei, das unter anderem bei vorsätzlichen Tötungsdelikten zuständig ist, hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Erkenntnisse zur Tat seien in den kommenden Tagen zu erwarten.

Polizei bestätigt Leichenfund auf Nachfrage - Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Update vom 30. Oktober, 11.41 Uhr: In der Nacht auf Sonntag wurde in München ein toter Mann gefunden. Nun hat die Polizei Details mitgeteilt. Demnach fand ein Passant den Toten gegen 00.20 Uhr in einer Grünanlage neben dem Karl-Marx-Ring (Höhe Peschelanger).

Mittlerweile steht auch die Identität des Toten fest, es handelt sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei dem Aufgefundenen konnten Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt werden, der Tatort wurde abgesperrt. Über 20 Streifen waren im Einsatz.

Toter Mann in München gefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Die Spurensicherung war vor Ort, nachdem ein Toter in München gefunden wurde. © Thomas Gaulke

Erstmeldung vom 30. Oktober, 10.34 Uhr: München - In München wurde in der Nacht auf Sonntag (30. Oktober) ein Toter gefunden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Tötungsdelikt in München: Mann in Grünanlage gefunden - Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort

Demnach fand ein Passant den Mann, dessen Alter auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wird, in einer Grünalage am Karl-Marx-Ring. Augenscheinlich kam es zu Gewalteinwirkung. Die Polizei geht deshalb von einem Tötungsdelikt aus, wie der Sprecher erklärte.

Toter in München gefunden: Spurensicherung vor Ort

Vor Ort fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Weitere Informationen folgen. (kam)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.