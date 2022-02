Impf-Tram fährt durch München - Oliver Kahn zum Auftakt mit vor Ort

In so einer Tram wird ab dem 14. Februar in München geimpft. DIe Züge erhalten einen entsprechenden Aufschrift. © Instagram/avucic

Um Unentschlossene von einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus zu überzeugen setzt die Landeshauptstadt München nun auf eine mobile Impf-Tram.

München - In München fährt ab Montag, 14. Februar, die erste Impf-Tram. Zum Start am Wettersteinplatz kommen Oliver Kahn*, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, und Mannschaftsarzt Roland Schmidt, der die ersten Impfungen vornehmen wird. Die Impf-Tram steht dann täglich an einem anderen Ort im Stadtgebiet, Impfwillige können sich jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr ihren Pieks abholen.

München: Stadt setzt auf Impf-Tram - An diesesen Orten kann man sich impfen lassen

Am Dienstag, 15. Februar, hält die Tram in der Wendeschleife St.-Veit-Straße, 10.30 bis 17.30 Uhr. Am Mittwoch, 16. Februar, steht sie zur gleichen Uhrzeit in Schwabing Nord, Frankfurter Ring/Ecke Weißenhofweg. An der Wendelschleife Effnerplatz parkt die Impf-Tram ebenfalls zwischen 10.30 und 17.30 Uhr am Donnerstag, 16. Februar. Tags darauf hält der Zug an der Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße/Ecke Ackermannstraße, wieder von 10.30 bis 17.30 Uhr.

Am Samstag, 19. Februar, gibt es die Möglichkeit, sich in der Impf-Tram an der Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke Oberföhringer Straße, zwischen 10.30 bis 17.30 Uhr, impfen zu lassen. Am Sonntag steht der Zug ebenfalls von 10.30 bis 17.30 Uhr an der Wendeschleife Hochschule München.



Coronavirus: Impf-Tram fährt durch München - Keine Anmeldung nötig

Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich; eine vorherige Registrierung in BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ist erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung. Außerdem führen seit 8. Februar auch die Apotheken Corona-Schutzimpfungen durch. Apotheken, die diesen Service anbieten, lassen sich über das Portal www.mein-apothekenmanager.de finden.

