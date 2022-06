Tram Nordtangente in Leopoldstraße: Grüne und SPD wollen eigene Spur für Bahn planen - aber kein Rasengleis

Von: Sascha Karowski

Braucht die Tram in der Leopoldstraße zwingend eine Halteinsel oder kann sie auch an der Münchner Freiheit halten? Das soll geprüft werden. © MVG

Für die Tram in der Leopoldstraße gibt es immer noch keinen Planfeststellungsbeschluss. Der Stadtrat hat eine Entscheidung am Mittwoch ins Plenum Ende Juni vertagt.

München - Wie fährt die Tram auf der Leopoldstraße? Diese Frage hat der Mobilitätsausschuss am Mittwoch final nicht beantwortet. Das Thema wurde in die Vollversammlung vertagt, auch weil Grüne und SPD mit einem Änderungsantrag auf Proteste aus Verbänden und der Bürgerschaft gegen die Nordtangente reagiert haben.

Tram Leopoldstraße: Grüne und SPD wollen auch eine eigene Trasse in den Planungen berücksichtigen

In dem Papier ist unter anderem festgehalten, dass die Tram sich zwar zunächst mit dem Autoverkehr eine Spur wird teilen müssen. Eine eigene Trasse für die Straßenbahn soll aber zumindest eingeplant werden, für den Fall, dass sich allein durch Ampelschaltung Staufreiheit der Tram nicht ermöglichen lässt. „Ein Rasengleis sehen wir im Moment aber nicht“, sagte SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl. Das war unter anderem vom Fahrgastverband Pro Bahn gefordert worden.

Zudem soll die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bis zum Plenum im Juni prüfen, inwieweit die Trambahn an der Münchner Freiheit direkt an den U-Bahnabgängen halten kann und nicht auf einer Verkehrsinsel. Überdies besteht der Wunsch, den Radwegs in Mittellage in der Franz-Joseph-Straße durch andere Varianten zu ersetzen. Die Führung dieses Radweges war von Fahrradverbänden kritisiert worden. „Auch wir wollen keinen Radweg in Mittellage“, sagte Grünen-Stadtrat Florian Schönemann.

Tram Leopoldstraße: CSU dringt drauf, abzuwarten, wie der Freistaat sich beim Englischen Garten positioniert

Die Argumente für die Nordtangente sind bekannt. Der Abschnitt auf der Leopoldstraße ist der erste Schritt für die Tangentialverbindung, die einmal vom vom Elisabethplatz bis zur Münchner Freiheit und durch den Englischen Garten (zweiter Abschnitt) bis nach Johanneskirchen führen soll. Errichtet werden muss die Trasse, weil die Verkehrsbetriebe mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen in den nächsten Jahren rechnen, auf der Trasse im Englischen Garten alleine mit einer Zunahme von 10 000 Fahrgästen täglich.



Die CSU erneuerte am Mittwoch ihre Kritik, den Abschnitt auf der Leopoldstraße erst dann zu beschließen, wenn klar ist, dass auch der zweite Abschnitt durch den Englischen Garten gebaut werden könne. Die Fläche gehört dem Freistaat, der ein Wort mitreden wird. CSU-Stadtrat Thomas Schmid sprach daher von einer Salamitaktik. „Auch weil wir bis heute nicht wissen, das das alles kosten soll. Wenn die Staatsregierung sich dagegen entscheidet, dann ist das ganze Geld weg.“



Widerspruch gab es unter anderem von der FDP, Stadtrat Fritz Roth verwies darauf, dass auch das Teilstück Leopoldstraße isoliert gesehen ein Lückenschluss im Trambahnnetz darstelle. Linken-Stadträtin Brigitte Wolf sah das ähnlich: „Schließlich bauen wir in der Bayernkaserne Wohnungen für Tausende von Menschen.“