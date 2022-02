Trotz Corona: Zoll bekämpft Schwarzarbeit in München - Schummelei in Höhe von 11 Millionen Euro aufgedeckt

Von: Andreas Thieme

Ein Zollbeamter sitzt an einem Computer. © Christian Charisius/dpa/Archiv

Das Hauptzollamt München zieht Bilanz: Im Corona-Jahr 2021 wurden in rund 2100 Strafverfahren und mehr als 1100 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

München - Für die Wirtschaft war das Jahr 2021 in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe. Selbstständige hatten in vielen Fällen kaum noch Aufträge oder mussten ihr Geschäft ganz aufgeben. Unternehmen beklagten Umsatzeinbußen oder teilweise auch Insolvenzen. Kein Wunder also, dass auch die Schwarzarbeit geblüht ist - doch der Zoll hat ihr in München den Kampf angesagt. Und präsentiere nun immense Zahlen.

Demnach hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts München zieht eine erfolgreiche Bilanz für das Jahr 2021. Die rund 140 Beschäftigten der Münchner FKS haben annähernd 2100 Strafverfahren und mehr als 1100 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Und das „trotz weiterhin erschwerter Bedingungen während der Corona-Pandemie“, wie die Münchner Ermittler betonen.

München: Zoll deckte Schwarzarbeit in Höhe von elf Millionen Euro auf

Bei ihren umfangreichen Ermittlungen im Corona-Jahr 2021 deckten die Zollbeamtinnen und Zollbeamten Schäden in einer Gesamthöhe von knapp elf Millionen Euro auf. Wie das Hauptzollamt mitteilt, wurden im Jahr 2021 insgesamt mehr als 1100 Arbeitgeber durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts München unter anderem hinsichtlich der Einhaltung des Mindestlohns oder ihrer Meldepflichten geprüft.



„Mit ihren kontinuierlichen Prüfungen sorgen die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dafür, dass es nicht zu höheren Ausfällen von Sozialversicherungs- und Steuerbeiträgen kommt. Auch die Einhaltung des aktuell geltenden Mindestlohnes wird regelmäßig geprüft“, so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.