München: Brand in Autobahn-Tunnel - BMW mit Totalschaden

Im Aubinger Tunnel kam es zu einem Auto-Brand. © Berufsfeuerwehr München

Im Aubinger Tunnel kam es zu einem Brand an einem Auto. Der Fahrer des BMW reagierte geistesgegenwärtig und blieb unverletzt.

München - Glück im Unglück hatte ein Mann, der mit seinem BMW am Donnerstagabend, den 20. Mai, im Aubinger Tunnel unterwegs war. In Richtung A 99 fahrend bemerkte er, dass Qualm aus der Motorhaube seines Wagens kam. Geistesgegenwärtig hielt er auf dem Standstreifen des Tunnels an und setzte einen Notruf ab.

München: Brand in Tunnel Richtung Autobahn - BMW mit Totalschaden

Wie die Feuerwehr mitteilt, machte sich umgehend ein Trupp an Einsatzkräften auf den Weg. Bei der Ankunft waren bereits beide Röhren gesperrt und bis auf das Unglücksauto personen- und fahrzeugfrei. Die Lüftungsanlage des Tunnels arbeitete bereits, schwarzer Rauch war nicht zu übersehen. Weiter heißt es seitens der Münchner Feuerwehr: „Über die Weströhre begab sich ein Trupp mit Pressluftatmer und einem C-Rohr zum brennenden Pkw und löschte diesen zügig ab. Der Fahrer des BMW hielt sich im

rauchfreien Bereich des Tunnels auf und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens kurz ambulant versorgt.

Im Bereich des Aubinger Tunnel kam es für zirka eine Stunde zu massiven Verkehrsbehinderungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.