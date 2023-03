Kleines Wunder im Glockenbachviertel: Junger Mann stürzt ins U-Bahn-Gleis – Fahrer reagiert sofort

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Schild mit dem Piktogramm der U-Bahn steht an einer Haltestelle. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Ein 24-Jähriger hatte Glück im Unglück: Nach einem Sturz ins Gleisbett blieb er weitesgehend unverletzt. Der schnellen Reaktion des Fahrers sei Dank.

München – Da war wohl mehr als nur ein Schutzengel am Werk: Ein 24-jähriger Mann aus Fürstenfeldbruck ist in der Nacht auf Samstag, gegen 5 Uhr, in der U-Bahn-Station Fraunhoferstraße ins Gleisbett gestürzt. Kurze Zeit später fuhr die U-Bahn (U2, Richtung Hauptbahnhof) in den Haltestellenbereich ein. Der 53-jährige Fahrer, mit Wohnsitz in München, erkannte die im Gleis liegende Person und leitete sofort eine Schnellbremsung ein.

Junger Mann stürzt ins U-Bahn-Gleisbett im Glockenbachviertel – Fahrer reagiert sofort

Der 24-Jährige wurde von der U-Bahn noch leicht touchiert und hierdurch leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholisierung bei dem 24-Jährigen festgestellt. Während der Unfallaufnahme musste eine Gleissperre von circa einer Stunde eingerichtet werden. Es kam hierdurch zu Störungen im Bahnverkehr. Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Warum der junge Mann ins Gleisbett stürzte, ist nicht bekannt. Erst kürzlich kollidierte eine Straßenbahn in München mit einem Auto. Ein 23-jähriger Münchner hatte im Januar wohl ebenfalls einen oder mehrere Schutzengel zur Seite – auch er stürzte ins U-Bahn-Gleisbett, am Marienplatz, der U-Bahnfahrer konnte jedoch auch hier rechtzeitig reagieren.

