München: Riesiger Umbau an der Linie U 5 - diese vier Bahnhöfe betroffen

Von: Martina Williams

Teilen

So soll der neue Halt an der Quiddestraße aussehen. © MVG

Zum Teil sind sie mehrere Jahrzehnte alt: Münchens U-Bahnhöfe. Vier Stationen an der U5 werden jetzt fit für die Zukunft gemacht.

Noch sieht man nackte, graue Wände, wenn man mit der U5 im Münchner Osten unterwegs ist. Doch wer ab Sommer etwa an der Quiddestraße ein- oder aussteigt, hat eine futuristische, gelb-weiße Station mit silbrig glänzenden Säulen vor sich. Nächster Halt: Zukunft!

An den vier Bahnhöfen Michaelibad, Quiddestraße, Neuperlach Zentrum und Therese-Giehse-Allee werden seit Dezember die Hintergleisfassaden saniert. Die Motive für die Neugestaltung haben die Stadtwerke (SWM) mit dem Architekturbüro Allmann Wappner Sattler entwickelt. „Symbole und Bilder sollen vor Ort die Gegend oder berühmte Namensgeber widerspiegeln“, sagt ein SWM-Sprecher. „Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan.“

Friedenstauben an der Münchner Quiddestraße

Heißt: Ab Ende Juli werden den über 41 Jahre alten Bahnhof Quiddestraße stilisierte Friedenstauben an den Wänden schmücken. Denn die Station wurde nach Ludwig Quidde (1858 - 1941) benannt, der 1907 den Weltfriedenskongress in München organisierte und 1927 den Friedensnobelpreis erhielt. In einer ähnlichen gelb-weißen Schattierung wird auch der Halt Therese-Giehse-Allee neu gestaltet.

Leere Wände: Die Station Neuperlach Zentrum wird saniert. © privat

Der Bahnhof Neuperlach Zentrum erhält eine Art rechteckiges, leuchtend gelbes Obergeschoss und ebenfalls silbrige Säulen. Die Entwürfe für die Station Michaelibad werden übrigens in den kommenden Tagen erst noch im Bezirksausschuss Trudering vorgestellt.

Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird die U5 noch bis voraussichtlich 26. Juni jeweils Samstag ab ca. 21 Uhr sowie Sonntag ganztägig am Bahnhof Innsbrucker Ring in zwei Linienäste geteilt. Die Fahrgäste müssen dort dann umsteigen.

So läuft es am Sendlinger Tor

Auch am Sendlinger Tor wird fleißig gewerkelt - und das schon seit März 2017. Alle drei Ebenen des teils 45 Jahre alten Bauwerks werden komplett saniert. Es gibt neue Wandverkleidungen in Blau, Gelb und Schwarz sowie neue Böden aus hellem Granit. Der Treppen-Umbau an der östlichen Seite im Umsteigebereich ist bereits abgeschlossen (siehe Foto). Im Sommer soll der Aufgang zur Müllerstraße in Betrieb genommen werden, im Herbst der westliche zentrale Umsteigebereich, der die beiden Bahnsteigebenen verbindet. Bis 2023 soll dieser Zukunftsbahnhof fertig sein.