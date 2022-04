Tödlicher Unfall in München: Mann stürzt vor einfahrende U-Bahn

Am Harras kam es zum Unglück

In München ist ein Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt. Er wurde von dem Zug erfasst und starb.

München - Ein tragischer Unfall an der U-Bahn-Station Am Harras in München* Sendling hat am Samstag, 23. April, einem Mann das Leben gekostet.

Wie die Polizei mitteilt, war der 46-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt. Dabei wurde er tödlich verletzt. Offenbar hatte der Mann an der Bahnsteigkante gestanden und dabei telefoniert. Aufgrund dieser Ablenkung sei er letztlich über die Bahnsteigkante gestolpert und direkt vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt.

Tödlicher Unfall in München: Mann fällt vor U-Bahn und stirbt

Er fiel ins Gleisbett und wurde von dem Zug erfasst. Laut Polizei erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 26-jährige U-Bahn-Fahrer musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Wie viele weitere Personen Zeuge des Geschehens wurden, teilte die Polizei nicht mit.

Nach tödlichem Unfall in München: Strecke knapp zwei Stunden gesperrt

Der U-Bahn-Betrieb war für mehrere Stunden zwischen Partnachplatz und Implerstraße unterbrochen .Mit derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Die abschließende Sachbearbeitung hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

In München kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen mit U- und S-Bahnen. Zuletzt war ein 17-Järhiges Mädchen in Neugilching von einer S-Bahn der Linie S8 erfasst worden. Die Jugendliche überlebte schwer verletzt. Noch kämpfen die Ärzte um ihre vollständige Genesung. kah

