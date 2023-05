MVG-Streik: Andreas-Gabalier-Konzert und 60er-Spiel weder mit Tram noch U-Bahn erreichbar

Von: Tanja Kipke, Miriam Haberhauer, Klaus-Maria Mehr

Seit Freitagmorgen wird in München wieder gestreikt. U-Bahnen und Trams stehen bis Samstagmorgen still. Betroffen sind 60er- und Gabalier-Fans.

Update vom 19. Mai, 18.21 Uhr: Der MVG-Streik dauert an. Bis zum Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr fahren keine U-Bahnen und Tram-Bahnen. Busse sind nur sehr eingeschränkt unterwegs.

Konzertbesucher von Andreas Gabalier müssen mit dem Auto oder zu Fuß anreisen

Auch das Andreas-Gabalier-Konzert im Olympiastadion und das 60er-Spiel sind heute nicht mit U-Bahn und Tram erreichbar. Die Buslinien bieten sich aufgrund der stark eingeschränkten Kapazität nicht als Alternative an. Wir empfehlen daher, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, früh aufzubrechen und längere Fußwege in Kauf zu nehmen. Mit dem Auto direkt zum Olympiastadion anzureisen ist übrigens keine gute Idee. Die Parkplätze reichen erfahrungsgemäß nur für einen Bruchteil der Konzertbesucher.

Sowohl Fans der 60er als auch von Andreas Gabalier müssen heute ins Grünwalder, respektive Olympiastadion zu Fuß gehen wegen des MVG-Streiks. © Imago

Update vom 19. Mai, 14.21 Uhr: Derzeit kommt es wegen eines Verdi-Warnstreiks zu massiven Einschränkungen in Bayerns ÖPNV. In München stehen alle Tram-Linien still, die Busse fahren in sehr unregelmäßigen Abständen. Bei den U-Bahnen verkehrt nur die U6. Jedoch teilte die MVG nun mit, dass auch diese Linie ab 15 Uhr wohl eingestellt wird. Auch die Buslinien 58/68 und 153 wurden mittlerweile komplett eingestellt.

MVG-Streik am Freitag: Welche Linien still stehen

Update 19. Mai, 7.07 Uhr: Münchens ÖPNV steht still. Fast nichts fährt mehr in der Landeshauptstadt. Grund ist ein erneuter Warnstreik der Gewerkschaft Verdi (siehe Erstmeldung). Die MVG teilte am Morgen des Streiktags mit, wie sich die Betriebslage gestaltet. Entgegen bisheriger Informationen fahren doch keine Trambahnen, eigentlich hatte die Verkehrsgesellschaft vorgehabt, den Betrieb der meist frequentierten (Linie 20) aufrechtzuerhalten.

Dafür gibt es an der U-Bahn-Front gute Nachrichten: Die U6 fährt als einzige Linie offenbar im 10-Minuten-Takt. Trotz Streik. Bei den Bussen werden laut MVG fast alle Linien in unregelmäßigen Abständen bedient. „Die S-Bahnen, Regionalbusse sowie Züge des Regionalverkehrs werden nicht bestreikt und verkehren fahrplanmäßig. Das MVG-Fundbüro bleibt heute geschlossen, heißt es weiter“.

Ab Freitagmorgen wird in München und in anderen bayerischen Städten der ÖPNV bestreikt. © IMAGO/Rolf Poss

Verdi streikt erneut – und legt ÖPNV in Bayern lahm

Erstmeldung vom 18. Mai: München – Nachdem der 50-Stunden-Streik der Deutschen Bahn doch noch abgewendet werden konnte, streiken ab dem frühen Freitagmorgen die Tarifbeschäftigten der Stadtwerke München (SWM) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen.

MVG-Streik: U-Bahn-, Tram- und Busnetz weitestgehend lahmgelegt

Ab Freitagmorgen, 19. Mai, 3.30 Uhr legen die Tarifbeschäftigten in München, Nürnberg und anderen bayerischen Städten für 24 Stunden ihre Arbeit nieder. Der U-Bahn-Verkehr wird in der Landeshauptstadt „aus Sicherheitsgründen“ zunächst ganz eingestellt, wie die SWM mitteilt. Je nach verfügbarem Personal in der Leitstelle und im Fahrdienst könnte der Betrieb im Laufe des Tages kurzfristig wiederaufgenommen werden – in diesem Fall wäre die Linie U6 die Erste, die im Zehnminutentakt wieder fahren dürfte.

Die Tramlinien sollen – je nach Personalverfügbarkeit – möglichst regelmäßig fahren. „Hier liegt die Priorität zunächst auf der am stärksten nachgefragten Linie 20“, so ein MVG-Sprecher. Auf den Buslinien soll etwa die Hälfte der regulär verkehrenden Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

„Zuletzt konstruktive Atmosphäre“ – MVG-Chef bedauert Streik

Oberste Priorität bei den Nachtlinien sollen die Linien N40, N72 und N80/81 haben. Die S-Bahnen sollen nach jetzigem Stand nicht bestreikt werden – sie werden von der Deutschen Bahn betrieben. Die Fahrgastrechte von Bahnreisenden ändern sich ab 7. Juni zum Teil – nicht immer zugunsten der Bahnreisenden, kritisieren Verbraucherschützer.

„Die bisherigen Verhandlungsergebnisse haben allen Beteiligten die Hoffnung auf einen zügigen Abschluss gegeben“, erklärt Ingo Wortmann, SWM-Geschäftsführer Mobilität und MVG-Chef. „Dass nun wieder gestreikt werden soll, steht im krassen Gegensatz zur zuletzt sehr konstruktiven Atmosphäre. Insbesondere trifft ein Streik unsere Fahrgäste, was wir als Verkehrsunternehmen für München sehr bedauern.“

