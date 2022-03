Pläne für das neue Uhrmacherhäusl stehen: Bürgerinitiative freut sich - bleibt aber „wachsam“

Von: Carmen Ick-Dietl

Hier stand einst das Uhrmacherhäusl. Sein Abriss sorgte für eine Menge Unmut. © Klaus Haag

Das Uhrmacherhäusl in Giesing wird in seiner Urform wiederaufgebaut. Der Stadt liegt seit Kurzem ein entsprechender Bauantrag vor. Das kommt gut an.

München - Es wird zwar nie mehr das Original sein, aber es kommt ihm sehr nahe. „Auf der Straßenseite wird es wieder so aussehen wie ursprünglich“, sagt Volker Zimmer (CSU), Planungssprecher des Obergiesinger Bezirksausschusses. Auf der Hofseite sind größere Fenster und Türen vorgesehen. Der BA sieht darin kein Problem. „Die Leute sollen hier leben können, da sind Zugänge zum Garten und mehr Licht positiv.“ Entstehen sollen zwei Wohnungen mit 65 und 93 Quadratmetern. Neu ist ein Keller. Auf den ersten Blick sehe es gut aus, heißt es aus dem Planungsreferat, das die Pläne noch überprüft.

Abriss des Uhrmacherhäusls: Bürgerinitiative wird den Neubau aufmerksam verfolgen

„Es freut uns sehr“, sagt auch Angelika Luible vom „Bündnis Heimat Giesing“, die regelmäßige Mahnwachen vor dem Grundstück in der Oberen Grasstraße 1 organisiert. Allerdings stoßen ihr die großen Lichtschächte unter den Hoffenstern auf. „Die sind riesig, da bleibt vom Hof fast nichts übrig.“ Die Bürgerinitiative werde den Aufbau wachsam verfolgen.

Der Abriss des Uhrmacherhäusls sorgte für jede Menge Ärger. © Archiv

Als Bauherr steht Eigentümer Andreas S. auf den Plänen. Im September 2017 hatte eine von ihm beauftragte Baufirma das historische Häusl aus der Zeit um 1840 illegal abgerissen. Das sorgte für einen Aufschrei in ganz München. Einen eindeutigen Auftrag dafür konnte man S. allerdings nicht nachweisen. Am Ende gab der Bauunternehmer, der mit seinem Bagger das Haus zum Einsturz gebracht hat, die Tat zwar zu, stellte sie aber als Folge einer Verwechslung dar. Die Stadt verlangte den Wiederaufbau.

Eigentümer wollte ein Stockwerk oben drauf setzen

Andreas S. klagte dagegen und bekam Recht. Die Verantwortung liege beim Bauunternehmer, so die Richter. Die Stadt ging in Berufung. Vor zwei Jahren fragte Andreas S. bei der Lokalbaukommission an, ob sein Neubau nicht ein Stockwerk höher werden könnte. Das wurde abgelehnt. Es sollte nicht mehr Baurecht auf dem Grundstück geben, sonst würde der illegale Abriss auch noch belohnt.

Die Pläne für den Neubau spiegeln die Form des illegal abgerissenen Hauses wider. © Carmen Ick Dietl

Vergangenes Jahr verfügte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dann den Wiederaufbau des Uhrmacherhäusls in seinen historischen Gebäudemaßen. Allerdings müssen dazu nicht, wie von der Stadt verlangt, die noch vorhandenen Mauerziegel und die erhaltenen Seitenwände genutzt werden.