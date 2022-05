Uhrmacherhäusl in Giesing: War der illegale Abriss geplant? Erschreckende Details vor Gericht

Prozess am Amtsgericht

+ © SIGI JANTZ Cüneyth C. (51) soll das Uhrmacherhäusl im Auftrag von Käufer Andreas S. (44, rechts) abgerissen haben © SIGI JANTZ

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Thieme schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer ist schuld am illegalen Abriss des Uhrmacherhäusls in Giesing? Seit September 2017 rätselt München über diese Frage – und sucht nach den Verantwortlichen. Vor dem Amtsgericht kommt nun langsam aber sicher die Wahrheit ans Licht.

München - Dort muss sich Eigentümer Andreas S. (44) seit Anfang Mai verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Nötigung vor – er aber behauptet, der Abriss sei „ein Unfall“ gewesen. Demnach hatte S. das Grundstück im Jahr 2016 für rund 650000 Euro gekauft, dann aber einen Bauunternehmer mit der Sanierung beauftragt: Cüneyt C. (51).

Auch er sitzt aktuell auf der Anklagebank – und gab an, es hätte „Sprachprobleme“ mit seinen Bauarbeitern gegeben. Angeblich sei ein Arbeiter versehentlich zur falschen Baustelle gefahren, um am 31. August 2017 ein Haus abzureißen. Nämlich in die Obere Grasstraße nach Giesing – statt in die Nähe von Heilbronn.



Das sei „ein Fehler“ gewesen, den er bedauere, sagte Cüneyt C. bereits zum Prozessauftakt. Doch seit gestern gibt es starke Zweifel an dieser Version. Im Zeugenstand erhob die Unternehmerin, die für die Heilbronner Baustelle zuständig war, schwere Vorwürfe gegen Cüneyt C.: Er habe damals nur 80 Prozent der Bauarbeiten ausgeführt und Gelder veruntreut.



München: Zeugin belastet den Münchner Bauunternehmer schwer

Im Klartext: Weil die Geschäftspartner nicht ausbezahlt wurden, ruhten die Arbeiten nahe Heilbronn „spätestens ab März oder April 2017“, sagte die Unternehmerin am Amtsgericht aus. Das bedeutet: Der Baggerfahrer, der in München das Uhrmacherhäusl plattgemacht hatte, kann die Baustelle gar nicht verwechselt haben. Lügt Bauunternehmer Cüneyt C. also?



Auch Andreas S., Eigentümer des Häusl, bekam gestern sein Fett weg. Denn Nachbarn aus der Oberen Grasstraße in Giesing hatten der Unteren Denkmalschutzbehörde nach dem illegalen Abriss des Uhrmacherhäusls Fotos zur Verfügung gestellt, wie die angeblich geplante Sanierung von Andreas S. im Sommer 2017 ausgesehen hatte. Demnach gab es „keinerlei Abdeckungen“ und es fehlten Baumaterialien, wie eine Mitarbeiterin nun vor Gericht aussagte. Was Experten zufolge darauf schließen lässt, dass Andreas S. nie wirklich sanieren wollte.



Die Stadt hatte dieses Vorhaben im Juli 2017 nach Prüfung von Anträgen noch genehmigt. Umgesetzt wurden die Sanierungsarbeiten jedoch nie. Stattdessen wurde das Häusl abgerissen. Inwiefern das illegal war, klärt das Gericht bis Mitte Juli.