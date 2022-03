Ukraine-Flüchtlinge am Hauptbahnhof: Warten hier als Helfer getarnte Menschenhändler? Polizei ermittelt

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Bislang konnten die Gerüchte über Menschenhändler unter den Helfern nicht bestätigt werden. © Bundespolizei München

Nach einer Warnung aus Berlin achtet nun auch die Münchner Polizei verschärft darauf, ob sich unter den Helfern am Hauptbahnhof Menschenhändler verstecken könnten.

München - Nachdem die Bundespolizei Berlin vor „Menschenhandel“ gewarnt hatte, wird dieses Thema nun auch in München und am Münchner Hauptbahnhof aufgegriffen. Die Behörde hatte eine Warnung wegen der Ansprache ukrainischer Vertriebener am Berliner Hauptbahnhof ausgesprochen, es habe „unmoralische Angebote“ gegeben, zum Teil sogar zum Zwecke der Prostitution an Frauen und Minderjährige gerichtet.

Die Bundespolizeiinspektion München erklärt am Donnerstag, 17. März dazu: „Seit den Vorkommnissen in Berlin hat auch die Münchner Bundespolizei ein äußerst wachsames Auge auf die in der bayerischen Landeshauptstadt ankommenden Frauen und Kinder.“

Polizei: Behörde steht im Austausch mit Sicherheitspartnern

Die Behörde tausche sich mit allen anderen Sicherheitspartnern, wie der Landespolizei, der Deutsche Bahn Sicherheit, aber auch den Sicherheitsbehörden der Stadt aus. Auch mit den für die freiwilligen Helfer Zuständigen sei man in ständigem Kontakt. Dabei versuche man u. a. auch für diese Themen zu sensibilisieren, so Michael Rupp, Leiter der Bundespolizeiinspektion München.

Alle Informationen, die die Bundespolizei zum Thema bislang erreichten, konnten laut Angaben der Behörde nicht verifiziert werden. Zudem seien bislang keine wirklich greifbaren Sachverhalte an die Bundespolizei gebracht worden. Es habe bislang auch keine Strafanzeigen gegeben.

Für den Notfall: Polizei bittet, relevante Beobachtungen zu melden

Die Polizei bittet aber alle, die tatsächlich relevante Beobachtungen machen, sich nicht zu scheuen, unverzüglich die Bundespolizei am Gleis 26, Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit und im Notfall auch den Notruf 110 zu wählen. (hgr)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.