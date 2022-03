München: Ukraine-Flüchtlinge sollen in Gasthäusern schlafen - doch Wirte haben weitere Idee

Von: Dennis Liedschulte

Viele Ukraine-Flüchtlinge kommen nach München – die Gastwirte haben eine Idee. © Ralph Peters/IMAGO

Flüchtlinge fliehen vor dem Ukraine-Krieg und kommen in München an. Die Wirte sehen darin eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen.

München - Der Krieg wütet in der Ukraine. Zahlreiche Menschen sind auf der Flucht. Viele von ihnen kommen in München und Bayern an und brauchen einen Schlafplatz. Das Gastgewerbe im Bundesland will helfen und der Dehoga (Hotel- und Gaststättenverband) ruft dazu auf, Schlafplätze anzubieten.

Ukraine-Krieg: Gaststätten und Hotels in München und im Rest von Bayern können Flüchtlingen helfen

Wie aus einer Mitteilung des Dehoga Bayern hervorgeht, können sich Hotels und Gaststätten beim Verband melden und Schlafplätze unentgeltlich anbieten. Man wolle Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sammeln.

Was müssen Interessierte dafür tun? Auf der Webseite des Dehoga gibt es ein Formular, das ausgefüllt werden muss. Hotels und Gaststätten müssen Informationen wie Kapazitäten und zeitliche Möglichkeiten benennen. Die restliche Organisation würde der Verband übernehmen.

Derweil wollen die Gastwirte in der Stadt München noch einen Schritt weiter gehen. Wie die Abendzeitung berichtet, haben die sogenannten Innenstadtwirte die Idee, Flüchtlinge zu beschäftigten.

Ukraine-Krieg: Münchener Wirte haben eine Idee – aus Flüchtlingen können Mitarbeiter werden

Mitarbeiter werden in der Gastronomie in München dringend gebraucht. Da sei es auch kein Problem, wenn die Deutschkenntnisse noch nicht so gut sind. Gregor Lemke, Chef der Innenstadtwirte, äußerte sich gegenüber der Abendzeitung, dass die Behörden allen Arbeitswilligen schnell eine Arbeitserlaubnis erteilen.

Es sei möglich, in München um die 10.000 bis 15.000 Menschen direkt einzustellen. Man sei es gewohnt, mit vielen Nationalitäten zu arbeiten und könne auch Menschen ohne oder mit wenigen Sprachkenntnissen anlernen. Nicht nur Gastwirte wollen Flüchtlingen aus der Ukraine helfen - auch eine Landwirtin aus Geretsried, südlich von München, überrascht mit einer besonderen Hilfsaktion.

Ukraine-Krieg: Flüchtlinge können in der Theorie in München schnell eine Arbeit in der Gastronomie finden

Generell brauchen Staatsbürger und -bürgerinnen der Ukraine weder Visum noch Asylantrag. Allerdings muss eine Arbeitserlaubnis im Zuge einer Aufenthaltserlaubnis beantragt werden.

Aufgrund des völkerrechtswidrigen Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine befinden sich nach Informationen der United Nations (UN) zum aktuellen Stand (8. März) circa zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Einige davon sind auch in Bayern schon angekommen oder kommen noch an.

Im Tegernseer Tal quartiert Hotelier Korbinian Kohler Geflüchtete aus der Ukraine in seinem Luxus-Hotel Bachmair-Weissach und in Wildbad Kreuth ein.