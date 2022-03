Ukraine-Krieg: 45.000 Menschen bei Groß-Demo am Königsplatz – „Nimm deine Panzer und fahr heim!“

Von: Lucas Sauter-Orengo, Katarina Amtmann

Groß-Demonstration gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine: In München versammelten sich viele Menschen am Königsplatz - darunter Spitzenpolitiker wie CSU-Chef Markus Söder.

19.25 Uhr: Gut 45.000 Menschen haben am Mittwoch in München gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Bei der von der SPD initiierten Demo unter dem Motto „Frieden in Europa und Solidarität mit der Ukraine“ nahm auch Ministerpräsident Markus Söder teil. „Wir werden unter keinen Umständen einen Krieg, einen nicht provozierten Angriffskrieg in Europa akzeptieren, niemals“, sagte der CSU-Chef. Mit Blick auf Hilfsleistungen aus Bayern ergänzte Söder: „Jetzt sind wir alle Ukrainer und stehen auch zu dieser Verpflichtung.“

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach als erster Redner auf dem Königsplatz von einem „menschenverachtenden und völkerrechtswidrigen Krieg gegen friedliche Bürger“ - dies könne nicht unwidersprochen bleiben. Er sei fassungslos über „diesen barbarischen Akt“ von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. „Niemals hätte ich gedacht, dass mich meine Enkel fragen, ob die Panzer auch zu uns nach München kommen.“ Für Menschen aus der Ukraine stehe München wie schon bei der Flüchtlingskrise 2015 bereit.

Friedensdemo in München: Aiwanger findet deutliche Worte zu Putin

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fand ebenfalls deutliche Worte: „Putin, nimm deine Panzer und fahr nach Hause (...) nimm deine Panzer und fahr heim“. Daraufhin gab es tosenden Applaus. „Da steckt ein ganz heimtückischer Plan dahinter, der Plan, ein ganzes Volk zu unterjochen“, so der Freie-Wähler-Politiker weiter. „Aber ich bin überzeugt, da hat sich der alte Geheimdienstfuchs verkalkuliert.“ Von diesem Krieg würde am Ende niemand. „Ich sage voraus, dass Putin diesen Krieg als Präsident nicht überstehen wird.“ Von München gehe heute folgendes Signal aus: „Nimm deine Panzer und fahr heim!“ Die Rede von Aiwanger kam gut an, Bayerns Vize-Ministerpräsident erhielt viel Applaus.

Friedensdemo am Königsplatz in München - Ukrainischer Generalkonsul mit Appell

Der Generalkonsul der Ukraine, Yarmilko Yuriy, forderte eine vollständige internationale Isolation Russlands und sprach von Genozid-ähnlichen Zuständen. „Helfen Sie uns zu kämpfen. Glauben Sie an unsere Tapferkeit und stärken Sie uns.“

Mit der Kundgebung setzten die Parteien am politischen Aschermittwoch, der sonst im Zeichen des Parteienstreits und der wechselseitigen Beschimpfungen steht, bewusst ein gemeinsames Zeichen gegen die russische Aggression. Die üblichen Aschermittwochs-Kundgebungen hatten nach der russischen Invasion in die Ukraine alle Parteien kurzfristig abgesagt.

Die Polizei meldete gegen 18.45 Uhr, dass der Königsplatz bereits sehr voll sei. Dennoch strömten Leute weiter über den Karolinenplatz zur Versammlung.

18.38 Uhr: Laut Polizei sind aktuell bereits 30.000 Menschen bei der Demo am Königsplatz - mit starkem Zulauf. Wer jetzt noch kommen will, soll über die Barer Straße, die Karlstraße oder den Karolinenplatz kommen. Die U-Bahnhaltestelle „Königsplatz“ ist gesperrt.

Die Solidarität in München ist groß. © privat

Münchner zeigen Solidarität mit der Ukraine

18.08 Uhr: Die Demo in München hat mit einer Schweigeminute begonnen. „Der ganze Königsplatz ist voll“, berichtet eine Reporterin vom BR, die vor Ort ist. Die Menschen sollen merken, dass sie nicht alleine sind, obwohl sie alleine kämpfen müssen, berichtet eine Demonstrantin. Reden werden unter anderem von Ministerpräsident Markus Söder, Hubert Aiwanger und Charlotte Knobloch kommen. Aktuell hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das Wort.

Update vom 2. März, 17.35 Uhr: In weniger als einer halben Stunde beginnt am Münchner Königsplatz eine große Demonstration unter dem Motto „Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine!“ Auch CSU-Chef Söder wird zur Demo um 18 Uhr erwartet.

Angriff auf die Ukraine: Groß-Demo in München am Abend - Söder und weitere Spitzenpolitiker angekündigt

Erstmeldung vom 2. März, 10.28 Uhr: München - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine tobt weiter. Seit mehreren Tagen dringen Soldaten nunmehr in die Ukraine ein, zuletzt hatte der Beschuss auf den Fernsehturm in der Hauptstadt Kiew für Aufsehen gesorgt. Die Solidaritätsbekundungen im Rest der Welt sind groß - auch in München. Bereits am Wochenende versammelten sich tausende Menschen am Stachus, am Mittwoch, den 2. Februar, soll nun eine weitere, groß angelegte Bekundung am Königsplatz stattfinden. Auch Spitzenpolitiker wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) werden erwartet.

Ukraine-Konflikt: Groß-Demo in München - Söder, Reiter und weitere Spitzenpolitiker erwartet

Organisiert wird die Demo in München von der Bayern-SPD, sie soll aber überparteilich sein. Die Kundgebung finde anstelle des Politischen Aschermittwochs ab 18 Uhr auf dem Königsplatz statt, teilte die Bayern-SPD am Montag mit. Wie der Bayerische Landtag mitteilt, wird auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) teilnehmen und sprechen. Außerdem haben unter anderem der ukrainische Generalkonsul Yuriy Yarmilko, der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern, die Arbeiterwohlfahrt sowie Vertreter der FDP, der Grünen, der Linken und der ÖDP ihr Kommen angekündigt, dabei zu sein.

SPD-Landeschef richtete bereits vorab emotionale Worte an alle, die an der Demonstration teilnehmen wollen: „Lassen Sie uns am Mittwoch auf dem Münchner Königsplatz gemeinsam ein Zeichen setzen für Frieden, für eine freie Ukraine und gegen den völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskrieg von Wladimir Putin.“