Ukraine-Krieg: Neue Flüchtlings-Plan für München - 2000 Ukrainer kommen in Messehalle unter

Von: Sascha Karowski

In der Messestadt in Riem werden tausende Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. © Jens Hartmann

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in die Stadt München. Sie sollen vorerst in Turnhallen und in der Messehalle C6 untergebracht werden.

München - Für Flüchtlinge vor dem Krieg in der Ukraine stellt die Stadt München Unterkünfte bereit. Die Menschen werden unter anderem in der Turnhalle des Berufsschulzentrums an der Riesstraße untergebracht.

München: 2000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Messehalle C6

Seit Donnerstagabend stehen zudem Turnhallen in der Grundschule Bergsonstraße und der Berufsschule an der Schleißheimerstraße zur Verfügung – mit Platz für 700 bis 800 Menschen. Daneben wird vom Amt für Wohnen und Migration eine Unterkunft in der Messehalle C6 eingerichtet. Dort sollen ab Dienstag 2000 Flüchtlinge unterkommen.

Für Corona-Infizierte stehen 300 Plätze in einem Hotel der Star-G-Gruppe bereit. Außerdem wird das Hotel am Moosfeld (80 Plätze) in Betrieb genommen. Rund 100 Mitarbeiter des Sozialreferates arbeiten an der Unterbringung. ska

