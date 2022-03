Hier kommt die Hilfe aus München: Tonnenweise Hilfsgüter für die Ukraine - die entscheidenden Stunden

Von: Nadja Hoffmann

Schleppen für notleidende Menschen in der Ukraine: Die Hilfe wird dringend benötigt. © Nadja Hoffmann

Ein Münchner Team bringt tonnenweise dringend benötigte Hilfsgüter in die Ukraine. Unsere Reporterin Nadja Hoffmann war dabei.

München - Es ist dieser eine Moment, der alle aufatmen lässt. Manche applaudieren, andere klatschen sich ab. Bei allen Helfern aus München, die seit Stunden auf dem Hof eines polnischen Logistikzentrums mit anpacken, zaubert diese Nachricht ein Lächeln ins Gesicht. Die Sattelschlepper, die das riesige Hilfspaket für Kiew weitertransportieren sollen, konnten endlich die ukrainische Grenze überqueren. Um 17.30 Uhr ist am Donnerstag klar, dass die Mission für die Notleidenden des Ukraine-Kriegs abgeschlossen werden kann.

„Sie durften weiterfahren“, gibt Harry Hoyler erleichtert an alle weiter. Und der Vorsitzender des Vereins Helferschwein hat noch bessere Nachrichten. Nicht zwei, sondern vier 40-Tonner kommen zu dem Umschlagplatz. Und polnische Helfer dazu, die beim Einladen helfen. „Das ist jetzt wichtig“, sagt Hoyler. Schließlich müssen an Tag zwei der Hilfsmission die ersten des 40 Fahrzeuge umfassenden Konvois schon wieder zurück in Richtung München aufbrechen.



Ukraine-Konflikt: 300 Kubikmeter Hilfsgüter abgeladen und sortiert

Seit dem frühen Nachmittag haben die Freiwilligen 300 Kubikmeter Hilfsgüter abgeladen und sortiert: hochwertige medizinische Ausrüstung, haltbare Lebensmittel, Windeln, Kleidung. Der Wert des Pakets dürfte weit über die 50 000 Euro gehen. Umso mehr sind alle erleichtert, dass nichts über Nacht unter freien Himmel stehen bleiben muss. Dass die ukrainischen Sattelschlepper nach langer Wartezeit nach Jaroslaw, 45 Kilometer entfernt von der Grenze, fahren konnten.



Bis ein Uhr nachts wird bei Eiseskälte umgepackt. „Das ist unglaublich, was aus unserer Idee und einem Facebook-Post entstanden ist“, sagt Helferschwein-Mitbegründer Markus Langer. Zusammen mit Hoyler und seiner ukrainischen Frau Elena hatte er spontan beschlossen, Hilfe für die Ukraine zu organisieren. Ihr Aufruf, Spenden zu Hoylers Hof in Moosinning zu bringen, hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Und einen Konvoi hervorgebracht, den München so noch nicht gesehen hat. VON NADJA HOFFMANN