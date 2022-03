Ukraine-Krieg: Münchner Hilfskonvoi rettet dieses Pärchen - hier erzählen sie ihre dramatische Geschichte

Von: Nadja Hoffmann

Elie und Tetiana mussten aus der Ukraine fliehen. Mittlerweile sind sie in München angekommen © privat

In der Ukraine tobt seit Tagen der Angriffskrieg Russlands, die Zerstörung in den Städten nimmt zu. Die dramatische Folge: Immer mehr Menschen müssen fliehen. So wie Tetiana und ihr Mann Elie. Unsere Reporterin hat sie an der Grenze kennengelernt - und ihren Weg nach München begleitet.

München - Uschorod an der Grenze der Slowakei zur Ukraine – ein kalter und bedrückender Ort. Voller Menschen mit ihren Koffern. Überall Kinder. Kurz nach Mitternacht kommt der Sprinter der Münchner Helfer am Donnerstag in diesem Gewusel an. Unsere Reporterin Nadja Hoffmann begleitet den großen Hilfskonvoi – und ist nun dabei, als es gilt, ein Paar aus Odessa nach München in Sicherheit zu bringen.

Weil in unserem Bus noch ein weiterer Platz frei ist, nehmen wir auch Olga (68) aus Nikolaev mit,die zu ihrem Sohn nach Stuttgart will. Allen dreien sind die Strapazen der vergangenen Tage anzusehen. „Wir sind einfach nur dankbar für Eure Hilfe“, sagt Tetiana Romanovska und verstaut ihre Taschen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mein Land verlassen muss.“ Bei ihrem Mann Elie ist es anders. Der 33-Jährige hat 2014 seine Heimat Syrien verlassen. Für die Liebe – und wegen Diktator Assad.

München: Tausende Ukrainer fliehen - „Hätte nie gedacht, dass ich einmal mein Land verlassen muss“

Dass sie ein mal in so schlechte Zeiten geraten würden: für Tetiana war das unvorstellbar. Sie und Elie führten ein ganz normales Leben – bis die russischen Übergriffe begannen und immer näher rückten. Als die Dörfer nahe Odessa unter Beschuss stehen, drängt Elie zur Flucht: „Wir müssen gehen.“ Tetiana bittet ihre Mutter immer wieder mitzukommen. Ohne Erfolg. „Sie ist in unserer Wohnung geblieben–weil wir einen Keller haben.“ Ob das Paar je wieder zurück in sein Zuhause kann–niemand weiß es.

Tatjana und Elie sind nach ihrer Flucht in München untergekommen. Auch die 68-jährige kehrte der Ukraine den Rücken, sie kam bei ihrem Sohn in Stuttgart unter © privat

„Ich lebe gerade von Tag zu Tag“, sagt die Ukrainerin. Seit der Flucht hat sie das Gefühl für Zeit verloren. Fast 24 Stunden sitzen sie in einem völlig überfüllten Zug Richtung slowakische Grenze. Die verzweifelten Menschen haben mitgenommen, was sie tragen konnten. Kurz vor der Grenze nehmen sie über einen gemeinsamen Freund Kontakt zu unserem Hilfskonvoi auf, an dem sich auch Volt-Stadtrat Felix Sproll beteiligt.

Er hängt sich sofort ans Telefon und sucht zunächst eine Zugverbindung. Schnell ist für die Truppe im Sprinter aber klar, dass sie mehr tun kann. Die Route wird geändert. „Wir können ihnen konkret helfen. Weil wir wissen, wer sie sind und wo sie sind“, sagt Sproll. Auf dem Weg über polnische Bergpässe organisiert er sogar eine Unterkunft für die beiden bei einer Familie inMünchen. Ein sicherer Platz in unsichersten Zeiten