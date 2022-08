Zwei Autos kollidieren in München: Opel knallt gegen Laternenmast - 26-Jähriger stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann starb bei einem Unfall in München. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem schlimmen Unfall ist in München ein Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Person musste reanimiert werden.

München - In München hat sich am Sonntag (7. August) in den frühen Morgenstunden unweit der Feuerwache 7 ein tragischer Unfall ereignet.

München: VW und Opel kollidieren - Auto kracht gegen Laternenmast

Gegen halb drei ging bei der Leitstelle München die Meldung über einen Unfall in der Moosacher Straße ein. „Schon zum Zeitpunkt der Meldungen war klar, dass mehrere Verletzte an dem Unfall beteiligt waren“, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.



Den Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst zeigte sich bei ihrem Eintreffen im Kreuzungsbereich der Riesenfeldstraße „ein Bild der Verwüstung“. Ein VW und ein Opel waren kollidiert. „In Folge des Unfalls wurde der silberne Opel mit vier Insassen an einen Laternenmasten katapultiert, prallte davon ab und drehte sich danach noch einmal um die eigene Achse“, so die Einsatzkräfte.

Die Unfallstelle in München von oben. © Berufsfeuerwehr München

München: Mann stirbt bei Unfall in Milbertshofen

Ein Insasse wurde bei dem Aufprall an dem Laternenmast aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Passanten hatten schon mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, diese wurden von den Einsatzkräften übernommen und intensiviert. Der 26-Jährige kam in eine Münchner Klinik. „Dort konnte nach Ausschöpfung aller medizinischen Maßnahmen nur noch der Tod festgestellt werden“, so die Feuerwehr.



Zeitgleich stellten die Einsatzkräfte bei einem der verbliebenen Insassen in dem Opel einen Kreislaufstillstand fest. Eine sogenannte „Crashrettung“ wurde durch einen weiteren anwesenden Notarzt angewiesen. Dazu öffneten die Einsatzkräfte

der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät die Tür. Es wurde gleich mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, der 37-Jährige kam in eine Klinik.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Heftiger Unfall in München: Mehrere Menschen verletzt

Während die beiden Schwerstverletzten versorgt wurden, behandelten Einsatzkräfte auch die beiden verbliebenen 22- und

56-Jährigen im Opel und transportierten beide dann in Schockräume Münchner Kliniken. Der 21-jährige Fahrer des VW wurde ebenfalls untersucht. Er blieb unverletzt.



Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. Nach den Rettungsmaßnahmen leuchteten sie die Unfallstelle weiter aus, damit Polizei und Unfallgutachter ihre Ermittlungen aufnehmen konnten.



An dem Opel und dem VW entstand ein Totalschaden. Die Schäden am Beleuchtungsmasten und der Verkehrslenkung muss erst durch die entsprechenden Stellen begutachtet werden. (kam)

In der Landsberger Straße in München ist es kürzlich zu einem schweren Crash gekommen. Ein Auto und eine Tram waren beteiligt, zwei Menschen wurden verletzt.