BMW-Fahrer kracht in München gegen Straßenlaterne: Dreijähriges Kind wird schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein BMW verunglückte auf der Oberföhringer Straße. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Unfall in Bogenhausen wurden der Fahrer und ein Kind (3) verletzt. Es war nicht der einzige Unfall in München am Freitag.

München - In München ist es am Freitag zu mehreren Unfällen gekommen, wie die Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt. Die Bilanz: Drei Mittel- bis Schwer- und zehn weitere Verletzte.

BMW verunglückt in München: Dreijähriges Kind wird mittelschwer verletzt

Um 16.41 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem rauchenden Auto in der Oberföhringer Straße (Bogenhausen) alarmiert. Die Feuerwehr wurde von dem kurz vorher eingetroffenen Rettungsdienst informiert, dass es sich um einen Unfall handelt: Ein BMW war an eine Straßenlaterne gefahren. Erste Untersuchungen ließen ein internistisches Problem beim Fahrer (85) vermuten. In dem Wagen war ein dreijähriges Kind, das mittelschwer verletzt wurde. Beide kamen in Schockräume von Münchner Kliniken. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Straßenlaterne wurde durch das Baureferat kontrolliert.

München: Frau und zwei Kinder verunglücken mit BMW - Unfall geht glimpflich aus

Bereits um 11.27 Uhr verunglückte eine Frau mit ihrem BMW auf der Kreillerstraße. Sie beschädigte mit ihrem Auto ein weiteres Fahrzeug und blieb an einem Baum stehen. Sie und ihre beiden Kinder, die auf der Rücksitzbank saßen, wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Landsberger Straße/München: Vier Fahrzeuge kollidieren

Ein größerer Verkehrsunfall ereignete sich dann noch am Abend gegen 19.41 Uhr auf der Landsberger Straße in Fahrtrichtung Pasing. Im Kreuzungsbereich der Wotanstraße kollidierten insgesamt vier Fahrzeuge miteinander und blieben im Kreuzungsbereich verteilt liegen, wie die Feuerwehr mitteilt. In den Fahrzeugen waren insgesamt acht Insassen, die allesamt durch Rettungsdienstpersonal vor Ort untersucht wurden. Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

In allen Fällen ermittelt die Polizei den Unfallhergang. Ein Sachschaden kann nicht abgeschätzt werden, aber an vielen Fahrzeugen entstand nach ersten Einschätzungen ein Totalschaden. (kam)

