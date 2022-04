Unfall mit Gabelstapler: Zig große Gasflaschen geladen - Plötzlich rollte er rückwärts, Fahrer muss abspringen

Von: Jennifer Battaglia

Ein Gabelstapler rollte in Planegg plötzlich rückwärts eine Tiefgaragenauffahrt hinunter. Der Fahrer konnte sich nur einen Sprung retten, wurde aber verletzt. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Ein 61-Jähriger musste kürzlich aus einem Gabelstapler springen. Das Fahrzeug rollte plötzlich rückwärts eine Tiefgaragenauffahrt hinunter. Auf dem Stapler befanden sich zwölf mannsgroße Gasflaschen.

Planegg - In der Gemeinde Planegg nahe München kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit einem Gabelstapler. Ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt a. d. Aisch fuhr mit dem Fahrzeug eine Tiefgaragenauffahrt in der Robert-Koch-Straße hinauf, als der Gabelstapler plötzlich erst zum Stehen kam und schließlich rückwärts rollte.

Unfall mit Gabelstapler: Zwölf große Gasflaschen geladen

Das Fahrzeug hatte zu dieser Zeit mehrere Gasflaschen geladen. Auf Nachfrage von TZ gab die Verkehrspolizei München an, dass es sich um insgesamt zwölf mannsgroße Flaschen gehandelt haben soll. Dem Fahrer war es laut Polizei nicht möglich, den Gabelstapler abzubremsen. Deshalb sprang er kurzerhand aus dem fahrenden Fahrzeug.

Dabei verletzte er sich am Kopf und trug eine Platzwunde davon. Der Gabelstapler kollidierte im Untergeschoss der Tiefgarage schließlich mit der dortigen Wand.

Durch den Rettungsdienst wurde der 61-Jährige zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An Gabelstapler und Tiefgaragenwand entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Unfall mit Gabelstapler: Polizei ermittelt

Warum der Gabelstapler die Geschwindigkeit verringerte und dann stoppte, ist bisher nicht geklärt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es könnte sich um einen technischen Defekt gehandelt haben, es kommen aber auch weitere Ursachen infrage.

Ein weiterer Unfall mit einem Gabelstapler ereignete sich in München im vergangenen Jahr: Dabei ging das gasbetriebene Fahrzeug in Flammen auf. (jb)

