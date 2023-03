Schockierender Unfall in München: Rentner fährt bekannten Schauspieler an – „Rippen und Fuß gebrochen“

Von: Andreas Thieme

Schauspieler Konstantin Moreth wurde Opfer eines Verkehrsunfalls in München © Agentur Unit One/Saskia Pavek/dpa

Schock im Westend: Dort ist Schauspieler Konstantin Moreth (52 / Rosenheim Cops, Soko München) am Freitag durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Rentner (75) hatte den TV-Star angefahren.

München - Laut Polizei geschah der Unfall gegen 16.10 Uhr in der Schwanthalerstraße. Dort wollte der 75-jähriger Münchner mit seinem Mercedes gerade einparken, als er eine Herzattacke erlitten hatte. In der Folge verlor der Senior das Bewusstsein - sein Auto steuerte aber weiter vorwärts in die Parklücke. „Unbewusst geriet er hier auf das Gaspedal, wodurch der Pkw stark beschleunigte“, sagt Polizeisprecher Michael Marienwald. Das Auto sei „mehrere Meter über den Gehweg“ hinweg gerast - genau dort stand TV-Star Konstantin Moreth am Freitag und wurde voll erwischt.

Schauspieler Konstantin Moreth wurde Opfer eines Verkehrsunfalls in München © Agentur Unit One/Saskia Pavek

„Er hat Verletzungen am Fuß und an den Rippen davongetragen“, bestätigt Christian Kemme von der Agentur Unit One den Unfall gegenüber der tz. Schauspieler Moreth war zu Fuß unterwegs gewesen, als der Unfall geschah. Als der Mercedes auf ihn zugerollt war, versuchte der 52-Jährige sich laut Polizei noch hinter einem Verkehrsschild in Deckung zu bringen. Doch das Auto erfasste das Verkehrsschild und knickte es ab. Danach wurde es richtig gefährlich: Denn das Verkehrsschild „traf den 52-Jährigen und zudem überrollte das Fahrzeug seinen Fuß“, sagt Polizeisprecher Marienwald.

München: Schauspieler Konstantin Moreth schwer verletzt - ein Rentner hat ihn angefahren

Die bittere Folge: Moreth brach sich den Fuß und mehrere Rippen, sagt sein Manager Christian Kemme. „Er musste nach dem Unfall in die Klinik und ist mittlerweile wieder zu Hause. Ob eine Operation notwendig wird, kann man aktuell noch nicht sagen.“ Zunächst werden die Verletzungen des Schauspielers konservativ behandelt. Bitter: Moreth ist wochenlang krankgeschrieben und muss eventuell auch seine geplante Theaterpremiere des Stücks „Mein lieber Schwan“ in Landsberg absagen, die am 12. und 13. April geplant war.

Konstantin Moreth (re.) mit Hardy Krüger junior (li.) in Forsthaus Falkenau © ZDF

Im Bayerischen Rundfunk hatte Moreth zuletzt in den Filmen Die verkaufte Prinzessin und Hubert ohne Staller mitgespielt. Bekannt ist er auch aus dem Tatort, Forsthaus Falkenau, Rosenheim Cops, Hubert und Staller sowie Soko München. Seine Fans wünschen dem Schauspieler aus München jetzt gute Besserung. „Wir sind alle froh, dass der Unfall nicht schlimmer ausgegangen ist. Konstantin hatte wohl noch Glück im Unglück“, sagt Christian Kemme. Erst ein geparktes Auto hatte den Mercedes gestoppt. Laut Polizei entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.

