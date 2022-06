Georg-Brauchle-Ring: Zwei Autos kollidieren - Fahrer in Pkw eingeschlossen

Von: Michelle Brey

Einen Autofahrer musste die Feuerwehr nach einem Zusammenstoß auf seinem Fahrzeug befreien. © Screenshot Twitter/Feuerwehr München

In München ereignete sich am Donnerstag (16. Juni) ein Unfall am Georg-Brauchle-Ring. Die beiden Fahrer der beiden Autos verletzten sich und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

München - Zwischen einem Opel und einem Toyota ist es am Donnerstagmorgen (16. Juni) in München zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrer der Autos - ein 55-Jähriger und ein 29-Jähriger - wurden beide verletzt, wie Feuerwehr München unter anderem via Twitter mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Georg-Brauchle-Ring in Moosach.

„Ungeklärte Ursache“: Auto stoßen zusammen - Fahrer wird in Wagen eingeschlossen

Die beiden Autos seien aus „ungeklärter Ursache“ auf gerader Strecker zusammengestoßen. Der Opel in schwarzer Farbe kam dabei auf einem rechten Grünstreifen zu stehen, der Fahrer sei in seinem Fahrzeug eingeschlossen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr. Der Fahrer des Toyotas, dessen Auto an einer Ampelanlage zum Stehen kam, habe sich hingegen selbst auf seinem Fahrzeug befreien können.

München: Verkehrsunfall in Moosach - Beide Fahrer werden in Münchner Klinik gebracht

Dem Bericht zufolge kam ein „hydraulischer Rettungssatz“ zum Einsatz, um eine Seitenöffnung an dem Auto zu schaffen und den Fahrer „achsengerecht und schonen zu retten“. Der 55-jährige Opelfahrer und der 29-jährige Fahrer des Toyotas wurden schließlich in Schockräume einer Münchner Klinik gebracht.

In Folge des Unfalls kam es für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden kann laut Mitteilung vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

