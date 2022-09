Rückendeckung fürs Giesinger Hexenhäusl: Politik verteidigt die Gastronomie

Von: Vincent Suppé

Das „Gans Woanders“ im Hexenhäusl in Untergiesing - hier bei der Eröffnung - sorgt für Ärger bei den Anwohnern. © Sigi Jantz

Das Kulturcafé „Gans Woanders“ soll zu oft zu laut sein für die Anwohner. Nun springt die Politik den Betreibern zur Seite.

München - Lärmbeschwerden sind in den Sitzungen der Münchner Bezirksausschüsse (BA) keine Seltenheit: Immer wieder kommt es vor, dass Konzerte zu laut sind oder Wirte ihre Gäste zu lange draußen sitzen lassen. Wenn das direkte Gespräch mit den Veranstaltern keine Wirkung zeigt, schreitet der BA ein und sorgt für Ordnung. In Giesing ist nun das Gegenteil passiert: Das Stadtteilparlament hat die Gastronomen verteidigt und vor zu schnellem Einknicken gewarnt.

Konkret geht es um das Kulturcafé „Gans Woanders“, das seit 2020 im alten Hexenhäusl an der Pilgersheimerstraße betrieben wird. Neben Speisen und Getränken wird dort ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten: Vom Märchen-Mitsing-Theater über Outdoor-Yoga bis zum Jazz-Konzert ist einiges geboten im Gans Woanders. So viel, dass sich die Anwohner beim BA über die Lärmbelästigung beschwert haben: zu viel, zu oft, zu laut.



Das Programm ist auf drei bis vier Tage pro Woche reduziert worden

„Wir nehmen das Thema sehr ernst“, erklärt Julian Hahn, einer der Betreiber des Gans Woanders. „Uns war schon bei der Eröffnung klar, dass es Kompromissbereitschaft von unserer Seite braucht.“ Ziel sei es immer gewesen, einen guten Weg mit der Nachbarschaft zu finden.



Deshalb hat das Gans Woanders bereits reagiert: Anwohner hätten die Handynummern der Betreiber und könnten sich bei Problemen jederzeit melden. Das Programm sei auf drei bis vier Tage pro Woche reduziert worden, mittlerweile ende es meist um 21 Uhr, sagen die Betreiber. Auch regelmäßige Schallmessungen rund um das Hexenhäusl finden statt, eine neue Isolierung sei bereits geplant. Kostenpunkt: 14 000 Euro. Hahns Kollege Julian Behringer weist zudem auf ein Agreement mit den Musikern hin: Sie würden kein Schlagzeug, keine Blasinstrumente und keine Verstärker verwenden. „Durch eine schriftliche Vereinbarung werden alle Künstler sensibilisiert“, so Behringer. Umso mehr waren Hahn und Behringer über die Beschwerde überrascht.

Und nicht nur den Veranstaltern geht es so. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Gastronom schon einmal so stark auf die Anwohner eingegangen ist“, sagte BA-Frau Melanie Kieweg (Bündnis fürs Viertel). Sie glaubt, den Anwohnern gehe es weniger um die Sache als um das Beschweren selbst. „Es gibt Leute, die aufs Land ziehen und sich dann über Kuhglocken und quakende Frösche beschweren“, so Kieweg. In der Stadt gäbe es nun mal Veranstaltungen. Und BA-Chef Sebastian Weisenburger (Grüne) fügte hinzu: „Wenn sich alle Gastronomen so verhalten würden, würde einiges in München besser laufen.“



„Nehmt die Beschwerden ernst, aber schränkt euch nicht zu stark ein“

Weisenburgers Parteikollege Ludwig Sporrer kann die Lärmbeschwerden auch inhaltlich nicht nachvollziehen. „Ich habe erfahren, dass auf dem Balkon der Beschwerdeführer die Musik gar nicht messbar ist.“ Die nahe gelegene Bahnlinie, Baustellen und der Auer Mühlbach seien deutlich lauter. Seine Empfehlung an das Gans-Woanders-Team lautet deshalb: „Nehmt die Beschwerden ernst, aber schränkt euch nicht zu stark ein. Ihr seid eindeutig unter den gesetzlichen Grenzwerten.“



Denn so sehr die Maßnahmen für die Betreiber sprechen, könnte ein Zuviel zum Gegenteil führen. Kultur braucht Raum, um ausgelebt zu werden. Hierin sieht der BA die große Bedeutung des Gans Woanders für das Stadtviertel: „Das Hexenhäusl spielt eine wichtige Rolle bei der Vernetzung der Generationen“, findet BA-Frau Kieweg. Von Senioren bis zu jungen Menschen, sie alle träfen sich dort, um ein kostenloses Kulturprogramm zu genießen. „Deshalb sind viele Anwohner dankbar, dass es so ein Angebot überhaupt gibt.“



Auf Vorschlag der Betreiber soll die Initiative „Allparteiliches Konfliktmanagement in München“, kurz Akim, nun vermitteln. Zusammen mit dem Kultur- und dem Sozialausschuss des BA könnte man ein Mediationsgespräch anbieten. Ob das eine Lösung bringt, bleibt abzuwarten. Denn: „Alle beteiligten Parteien müssen freiwillig daran teilnehmen“, betont Akim. Zu wünschen wäre es, denn Giesing profitiert von diesem Angebot. Deshalb betont BA-Frau Dietlind Alber (Grüne): „Ich persönlich hoffe, dass das Angebot im Hexenhäusl nicht nur ein Zwischennutzungsprojekt bleibt.“ VON VINCENT SUPPÉ

