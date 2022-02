Urteil gegen Koks-Polizisten gefallen: Beamter (28) muss lange ins Gefängnis - „Ein Dealer in Uniform“

Von: Andreas Thieme

Polizist Fritz Ferdinand F. (28) musste sich vor dem Amtsgericht verantworten © SIGI JANTZ

Ein Münchner Beamter nahm jahrelang Drogen und verkaufte sie auch: Für seine Rolle im Kokain-Skandal der Münchner Polizei ist Fritz F. nun zu zweieinhalb Jahren Knast verurteilt worden. Doch die Aufarbeitung ist längst noch nicht am Ende.

München - Er hatte unter Tränen gestanden! Dutzende Male kaufte Polizeiobermeister Fritz F. (28) Kokain von einem Dealer, teilweise verkaufte er die Drogen auch an seine Kollegen. Jetzt muss der Beamte in Haft! Das Münchner Amtsgericht verurteilte Fritz F. zu zweieinhalb Jahren Knast. Es ist die erste Haftstrafe, die im Drogenskandal gegen einen Münchner Polizisten ausgesprochen wurde.

Laut Urteil hatte der Polizist zwischen 2016 und 2017 in mehr als 50 Fällen Drogen erworben und mehrmals an Kollegen weiterverkauft. Zudem hatte er seinen Dealer vor Ermittlungen des Rauschgiftdezernats gewarnt und sich so des Verrats von Dienstgeheimnissen schuldig gemacht.

München: Polizist kaufte nachweislich mehr als 50 Mal Kokain von einem Dealer

Die Anklage hatte unter anderem auf 69 Fälle des Erwerbs gelautet, von denen das Gericht nicht alle als bewiesen anerkannte. Die Staatsanwaltschaft warf dem inzwischen suspendierten Polizisten auch vor, er habe sich Kokain auf die Polizeiwache und zum Dienst auf das Oktoberfest liefern lassen. Auch wegen solcher Auswüchse warf die Richterin dem 28-Jährigen vor, er habe „das Vertrauen in Ihren Berufsstand erheblich erschüttert“.

Beim Prozessauftakt Anfang Februar hatte der Polizeiobermeister eine tränenreiche Lebensbeichte abgelegt - und gestand, dass das Kokain von einem Dealer Hakan P. (Name geändert) stammte. Der Dealer hatte den Polizeiskandal letztlich erst durch seine Aussagen ausgelöst: Denn etliche Polizisten benannte er als Kunden. Gegen insgesamt 31 Münchner Beamte ermittelte dann die Polizei.

Geständnis in München: „Ich bin ungehemmt mit Rauschgift umgegangen“, gab der Polizist zu

Fritz F. war einer von sechs Polizisten, gegen die Anklage erhoben worden war. „Es war ein Zusammenspiel aus riesengroßer Schwäche und meinem doch noch irgendwie jungen Alter“, sagte F. vor Gericht. „Ich habe Scheiße gebaut. Auch am Ende des Prozesses weinte er wieder bitterlich und sagte: „Ich bin ungehemmt und rotzfrech mit Rauschgift umgegangen sei. Meine Taten sind mir unfassbar peinlich“.

Staatsanwalt Jakob Schmidkonz hatte im Plädoyer drei Jahre Haft gefordert. Der Rechtsstaat müsse wegen der besonderen Stellung der Polizei „seine Zähne zeigen“, sagte Staatsanwalt Jakob Schmidkonz - auch, weil gegen andere Angeklagte bisher nur Geld- oder Bewährungsstrafen ausgesprochen wurden. Doch Fritz F. war einer der ganz dicken Fische im Polizeiskandal. Eine Bewährung, wie von der Verteidigung gefordert, kam für ihn nicht mehr infrage.

Der Drogenskandal hatte das Polizeipräsidium München 2020 erschüttert. Die Staatsanwaltschaft führte 39 Ermittlungsverfahren gegen 37 Polizeibeamte. 15 Verfahren wurden eingestellt, in zwölf Fällen wurde nach Angaben von Sprecherin Anne Leiding ein Strafbefehl beantragt. Am vergangenen Dienstag war ein 27-jähriger Polizist wegen ähnlicher Vergehen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Doch mit Fritz F. muss der erste Beamte nun ins Gefängnis!