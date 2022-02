Was Frauen wirklich zum Valentinstag wollen: Expertin gibt wertvolle Tipps - „Wichtig wäre...“

Von: Christina Meyer

Teilen

Der perfekte Valentinstag: Franka Lemon (17), Schülerin aus München, hat hier klare Vorstellungen. © Oliver Bodmer

Am heutigen Valentinstag beschenken die Herren gern ihre Herzensdamen. Doch was wünschen die sich wirklich? Eine Paartherapeutin erklärt, was Frauen glücklich macht.

München - „Die meisten Frauen finden es zwar nett, dass der Mann am Valentinstag einen Tisch reservieren oder Blumen kaufen kann“, sagt die Paartherapeutin Sigrid Sonnenholzer. „Viel wichtiger ist es aber, das ganze Jahr über achtsam miteinander umzugehen und sich umeinander zu kümmern.“ Dass die Partner nicht nur die Aufgaben in Haushalt und Familie teilen, sondern auch beide Verantwortung für die Beziehung übernehmen, ist die Basis für eine gleichberechtigte, funktionierende Beziehung.

Sigrid Sonnenholzer, Paartherapeutin © privat

Der größte Wunsch, den Frauen äußern: „Sie wollen das Gefühl haben, mit der Familie Priorität Nummer eins im Leben des Mannes zu haben“, sagt Sigrid Sonnenholzer. „Er sollte daheim das Handy weglegen und nicht nonstop für die Firma erreichbar sein.“

München: Das wünschen sich Frauen wirklich zum Valentinstag

Ein weiterer Punkt sei emotionale Anteilnahme: „Wenn die Frau mit Kopfweh flachliegt, hilft es wenig, wenn der Mann ihr zu einer Schmerztablette rät – darauf kommt sie schon selbst“, erklärt Sonnenholzer. „Wichtig wäre da, dass er konkret fragt, wie er helfen kann.“ Und ein „Ich liebe dich“ hört jeder vom Partner gerne. „Gerade Männer gehen oft davon aus, dass die Frau das automatisch weiß.“

Viele Frauen in langjährigen Beziehungen beklagen auch, dass sie vom Partner keine Komplimente mehr bekommen: „Das nagt irgendwann am Selbstbewusstsein.“ Wenn erst mal der Wurm drin ist, ist häufig mangelnde Sexualität ein Thema – oft wollen die Männer mehr, die Frauen haben nur wenig Lust. „Dabei zeigen gleich mehrere Studien, dass Paare in gleichberechtigten Beziehungen auch mehr Sex haben“, erklärt die Therapeutin. Na, wenn das mal für den ein oder anderen kein Ansporn ist, ein bisserl mehr zu investieren… Sigrid Sonnenholzer: „Gerade Männer sind oft überrascht, wie einfach das eigentlich ist.“ Christina Meyer

Lesen Sie auch „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Die Geissens sind in großer Sorge um ihre Tochter Davina. Der geht es plötzlich so schlecht, dass der Notarzt sie ins Krankenhaus bringt. Nicht einmal eine Infusion scheint bei der 18-Jährigen zu helfen. „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel: Was bedeutet das seltsame Verkehrszeichen? Viele Schilder geben den Autofahrern Rätsel auf. Auch ein blau-weißes Quadrat mit einem schwarzen Schlüssel. Nur wenige wissen, was es heißt. Blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel: Was bedeutet das seltsame Verkehrszeichen?

Umfrage zum Valentinstag: Was Frauen wirklich wollen

Ich liebe den Valentinstag. Dieses Jahr planen wir ein romantisches Dinner. Ganz klassisch finde ich Blumen auch immer wieder schön. Ich finde es wichtig, dass der Valentinstag auch genutzt wird, um Zeit zusammen zu verbringen. Das muss auch nichts Spektakuläres sein – Spazierengehen ist perfekt. Franka Lemon (17), Schülerin aus München

Anne Verdeille (18), Studentin aus Reutlingen mit Samuel © Oliver Bodmer

In Frankreich, wo ich herkomme, wird der Valentinstag sehr ernst genommen. An einer Partnerschaft ist mir wichtig, dass man viel zusammen lachen kann. Außerdem sollte man über alles reden können und man sollte spontan sein. Anne Verdeille (18), Studentin aus Reutlingen mit Samuel

Salvica Gutsche (56), Rentnerin aus München © Oliver Bodmer

Umfrage: „Ich brauche keinen Valentinstag, weil mein Mann mich das ganze Jahr verwöhnt“

Mein Mann ist leider vor drei Jahren verstorben, deshalb feiere ich den Valentinstag nicht mehr. Aber früher haben wir ausgiebig gefeiert. Wir haben uns den Tag freigenommen und Wellness gemacht. Ich finde es wichtig, dass der Partner zeigt, wie wichtig man ihm ist. Salvica Gutsche (56), Rentnerin aus München

Susanne Breit-Keßler, frühere Regionalbischöfin © dpa

Ich brauche keinen Valentinstag, weil mein Mann mich das ganze Jahr über mit Blumen und Geschenken verwöhnt – und umgekehrt. Trotzdem ist es gut, einen solchen Tag zu begehen und sich daran zu erinnern, dass Liebe und Freundschaft alles andere als selbstverständlich sind. Ich wünsche mir in meiner Partnerschaft gegenseitigen Respekt, Offenheit und viel Humor. Susanne Breit-Keßler, frühere Regionalbischöfin

Katrin Habenschaden (45), Zweite Bürgermeisterin © Sven Hoppe /dpa

Am Valentinstag trägt selbst der größte Stoffel mal ein Blümchen heim – aber am schönsten sind Blumen natürlich ganz ohne Anlass vor und nach dem 14. Februar. Ich freue mich jedes Jahr über den Valentinstag, denn da hat mein Sohn Geburtstag. Statt Romantik gibt’s Party! Katrin Habenschaden (45), Zweite Bürgermeisterin



Michaela May, Schauspielerin © Britta Pedersen/dpa

Ich wünsche mir zum Valentinstag, dass jeden Tag Valentinstag ist und man täglich aneinander denkt. Ich habe heute frei und verbringe den Tag mit meinen Enkelkindern aus London, die ich sonst recht selten sehe. Das ist eh einer der schönsten Tage! Michaela May (69), Schauspielerin



Umfrage: „Der Valentinstag ist für mich ein Tag wieder jeder andere“

Catharine Blanc (35), Notariatsangestelle aus Schwabmünchen © Oliver Bodmer

Der Valentinstag ist für mich ein Tag wie jeder andere. In einer Beziehung sollte man nicht nur an einem bestimmten Tag Zeit füreinander finden. Mein Freund und ich kochen gerne gemeinsam oder gehen in die Therme. Catharine Blanc (35), Notariatsangestelle aus Schwabmünchen

Umfrage: mis, cmy

Noch mehr Nachrichten aus München lesen Sie hier. Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an. *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA