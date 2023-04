Mitten in München: Junge Frau vergewaltigt

Der Alte Botanische Garten in München. © Achim Schmidt

Eine junge Frau wurde mitten in München Opfer einer Vergewaltigung. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des Tatverdächtigen.

München - Schreckliche Tat mitten in der Stadt: Eine 28-jährige Frau wurde in der Nacht auf Sonntag, 16. April, Opfer einer Vergewaltigung. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Beamte im Rahmen einer Streife die Tat im Alten Botanischen Garten. Dort stellten sie fest, wie eine männliche Person auf einer dortigen Bierbank die junge Frau vergewaltigte. Als der Täter die Beamten bemerkte, flüchtete dieser. Weiter heißt es in der offiziellen Mitteilung:

„Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit über zehn Streifen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die 28-jährige Frau wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus und danach von der Polizei nach Hause gebracht. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der 27-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt und er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.“