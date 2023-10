Verkehr kommt zum Erliegen: Tesla und Porsche kollidieren in München

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In München hat sich ein Unfall zwischen einem Porsche und einem Tesla ereignet. © Berufsfeuerwehr München

Im Münchner Westen sind ein Tesla und ein Porsche kollidiert. Der Unfall sorgte für erhebliche Behinderungen, der Verkehr kam zum Erliegen.

München - Am Samstagabend, 14. Oktober, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Bodenseestraße und Anton-Böck-Straße in München. Zwei Autos waren zusammengestoßen, es gab drei Verletzte. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Tesla und Porsche kollidieren in München: Drei Personen leicht verletzt

„Aus ungeklärter Ursache stießen ein Porsche und ein Tesla im Kreuzungsbereich zusammen und brachten den Verkehr stadteinwärts auf der Bodenseestraße zum Erliegen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Unfall ereignete sich aus ungeklärter Ursache und führte zu leicht verletzten Insassen in beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise konnten sie vor Ort bleiben und wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr erstversorgt.

Die Rettungskette (Video)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Unfall zwischen Tesla und Porsche in Freiham - Sachschaden unklar, erhebliche Verkehrsbehinderungen

Am Tesla musste das Hochvoltsystem deaktiviert werden, und auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Die Feuerwehr sperrte den Kreuzungsbereich, leuchtete die Unfallstelle aus und sorgte für den Brandschutz. „Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Kreuzungsbereich kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen“, heißt es abschließend. (kam)

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.