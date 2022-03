Verkehr in München: Stadt richtet spezielle Task Force ein - riesige Investitionen genehmigt

Von: Dennis Liedschulte

Die Stadt München richtet eine spezielle Task Force in Sachen Verkehrswende ein. © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

München gründet eine spezielle Task Force. Das Ziel ist es, den Verkehr nachhaltig zu verändern. Nun sind die genauen Pläne klar.

München – Die Stadt München hat Anfang März einen Masterplan für den Verkehr angekündigt. Eine Task Force unter der Leitung des Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) soll eingerichtet werden.

Verkehr in München soll sich verbessern: Oberbürgermeister Dieter Reiter ist Leiter einer Task Force

Doch was genau sind die Pläne dieser Task Force in Sachen Verkehr? Es soll mehr Ausbau für den Nahverkehr, mehr Carsharing (und andere Fortbewegungsmittel) und mehr Barrierefreiheit geben.

Das sind die Pläne für den öffentlichen Nahverkehr in München: Im Jahr 2023 soll der Bau der sogenannten Tram Westtangente beginnen. Die verbindet den Waldfriedhof mit dem Romanplatz im Westen der Stadt. Die Tram 23 bis zum Kieferngarten verlängert werden. Zudem ist in Planung, die Strecke von Schwabing-Nord in Richtung Am Hart zu verlängern. Weitere Tram-Strecken sind in Planung:

Nordtangente,

Johanneskirchen,

Berg am Laim - Daglfing,

Südtangente,

Parkstadt Solln und Amalienburgstraße - Freiham

Verkehr in München: Eine immense Summe soll für den Bau von Tram- und U-Bahn-Linien genutzt werden

Für den Ausbau des Tramnetzes hat der Stadtrat Investitionen in Höhe von circa 500 Millionen Euro genehmigt. Letztendlich soll auch die U5 von Laim nach Pasing verlängert werden. Der Stadtrat hat die immense Summer von 988 Millionen Euro genehmigt. Die Bauzeit soll bei rund zehn Jahre liegen.

Die Stadt München richtet eine spezielle Task Force in Sachen Verkehrswende ein. © Fritsch/Imago

Ein weiterer Punkt der Verkehrs-Offensive in München sollen Angebote wie Car-Sharing werden. Neben Autos sollen auch mehr Fahrräder und Elektroroller geliehen werden. Die Stadt wolle das Angebot massiv ausbauen - doch was heißt das genau?

Verkehr in München: Fortbewegungsmittel der Zukunft - Carsharing in der ganzen Stadt

In München sollen bis 2026 insgesamt 200 Mobilpunkte mit Carsharing-Autos, Leihrädern und Elektrorollern entstehen. Die Strategie, sich ein Auto zu teilen, soll sich folgendermaßen auszahlen: Man rechnet damit mit mehr Platz auf den Straßen und einer verbesserten Luftqualität. Kleiner Wermutstropfen: Dazu braucht die Stadt 1.600 weitere Parkplätze.

Letztendlich will die Stadt München weitere Haltestellen des Nahverkehrs barrierefrei machen. Zwar sind schon alle U-Bahnstationen barrierefrei. Doch auch die Tram- und Bushaltestellen sollen umgestaltet werden - das soll in den nächsten zehn Jahren passieren.